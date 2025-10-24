Famosos
David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
El cantant càntabre ha recuperat la forma i la motivació per entrenar, menjar més sa i cuidar-se després de les crítiques pel seu augment de pes
Pol Langa
Un dels ‘sex symbols’ espanyols més seguits dels 2000 va ser sense cap dubte David Bustamante. La seva explosió va coincidir amb el ‘boom’ que va suposar la primera edició d’‘Operación Triunfo’, programa que va servir de trampolí per al càntabre, així com per a altres dels noms importants del pop nacional actual, com David Bisbal o Chenoa.
La seva gran veu, presència a l’escenari i físic treballat el van convertir pràcticament en l’home més desitjat del país, tot i que recentment va suscitar sorpresa entre els seus seguidors en aparèixer públicament en els concerts ‘més gran’ del que li recordaven, segons va comentar ell mateix, a causa de deixar de fumar, hàbit que va substituir menjant.
«Quan tinc una mica d’ansietat menjo i em genera molt estrès, fet que em torna més sedentari. Hi ha etapes en què un s’ha de relaxar i d’altres en les quals tens la motivació per trobar la teva millor versió. I en això estic ara», apuntava a ‘Men’s Health’. «Deixar de fumar ha sigut la millor decisió de la meva vida, el que passa que em vaig engreixar 20 quilos i ara m’ha tocat treure-me’ls», confirmava a la mateixa revista.
Així, la seva millor línia està de tornada després de perdre aquests quilos sobrants en els últims dos mesos i veure com ha recuperat els seus característics músculs. Per fer-ho ha seguit una rutina estricta que malgrat ser dura, li ha permès tornar al seu millor moment físic.
«M’aixeco cada dia entre les 5.00 i les 6.00 del matí i faig una caminada d’una hora en dejú», indica. Aprofitant la seva col·laboració amb el mitjà citat, Bustamante ataca aquells que es fiquen amb el físic dels altres sense conèixer la història que hi ha darrere: «Ningú sap les batalles personals de cadascú. És molt gratuït criticar les persones, però és una cosa que en el meu cas sempre m’ha fet més fort. Però no tothom porta les crítiques al seu cos com jo», afegeix.
El cantant ha compartit alguns dels seus entrenaments al gimnàs a les seves xarxes socials. A finals de setembre, publicava un vídeo en què se’l veia practicant una rutina HIIT, és a dir, d’alta intensitat, on combina l’entrenament de força amb una pilota de fitness i la part de cardio amb un desplaçament lateral amb la resistència d’una corda a la cintura. Tot i que no només se centra en el gimnàs i també ha compartit els seus partits de tenis o les seves caminades.
A més, també té documents on demostra que manté la força i és capaç de fer una premsa de pit amb manuelles de 40 quilos per braç que combina amb una carrera contínua en cinta en acabar.
A més de l’exercici o activitat física, el de San Vicente de la Barquera comenta que una altra de les claus és haver començat a menjar millor. En el seu cas, un dels factors més destacables és que ja «no menja salses», ja que solen semblar inofensives però solen aportar unes quantitats excessives d’hidrats, greixos i calories buides.
«Només menjo proteïnes, greixos saludables i verdures. No m’ho salto ni un dia», i no pren alcohol, farines, sucres ni hidrats. Finalment, comentava que «es fa analítiques cada sis mesos» i que a l’arribar a l’objectiu marcat és quan es permet «relaxar-se una mica».
