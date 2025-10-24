A Madrid
Detinguts un vigilant de La Finca i l’empleada de la llar d’Iker Casillas pel robatori de cinc rellotges de luxe
La denúncia es va presentar el 16 d’octubre
Rafa Sardiña
Només vuit dies després que Iker Casillas presentés una denúncia pel robatori de cinc rellotges d’alta gamma, valorats en més de 200.000 euros, la Policia Nacional ha localitzat els presumptes responsables: un home que treballava com a vigilant de seguretat a La Finca, l’exclusiva urbanització de Pozuelo de Alarcón on resideix l’exporter del Reial Madrid, i la seva empleada de la llar.
Tot i això, només s’han pogut recuperar dues de les peces sostretes. La denúncia es va presentar el 16 d’octubre i les detencions es van produir dimarts passat, dia 21, en un arrest que es va precipitar en saber-se que tots dos sospitosos pretenien abandonar el país de manera imminent.
La investigació continua oberta i els agents mantenen les seves diligències per localitzar els tres rellotges que encara no s’han recuperat.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»