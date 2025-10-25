Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
La monja establerta a Manresa valora positivament la dimensió espiritual del treball de l'artista de Sant Esteve Sesrovires i la seva influència en els joves
El nou disc de Rosalía ja genera reaccions abans de sortir. Sor Lucía Caram ha elogiat la seva profunditat espiritual i creu que Lux, que es publicarà el pròxim 7 de novembre, pot tocar el cor dels joves com cap altre projecte musical. La mediàtica monja establerta a Manresa ha parlat del nou projecte de l'artista de Sant Esteve Sesrovires durant l'estrena a Madrid del documental "Ucrania, resistencia y esperanza".
En declaracions a Movistar +, sor Lucía comparteix que aquest nou treball discogràfic permetrà descobrir "una versió personal, a cor obert" de Rosalía, amb la que "descobrirem la dimensió espiritual que també té una artista que és referent pels joves.”
La religiosa subratlla la capacitat de Rosalía per elevar el missatge musical a una experiència transcendent: “Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves. Tant de bo que aquest disc ajudi els joves a viure no només d’emocions i sensacions, sinó de les emocions més essencials que ens ajuden a donar la nostra millor versió."
Un disc amb connexions místiques i arrels bagenques
Lux comptarà amb una col·laboració especial amb l’Escolania de Montserrat. Aquest fet reforça la dimensió espiritual del projecte i vincula la cantant encara més amb la tradició i la fe. La pròpia Rosalía ja havia expressat en el pòdcast Radio Noia la seva recerca interior i relació amb la divinitat: “Tinc un desig que sé que aquest món no el pot satisfer. Déu és l'únic que pot omplir els espais si tu tens la predisposició i la manera d'obrir-te perquè això pugui passar.”
Recentment, la cantant va protagonitzar un moment molt emotiu en un vídeo publicat per l’Abadia de Montserrat, on se la veu amb llàgrimes als ulls mentre escolta l’Escolania interpretar el Virolai, himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- 10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Tanca la Ferreteria Manresana després de prop de 40 anys en actiu