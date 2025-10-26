Rosalía i Penélope Cruz, còmplices i molt pendents del Clàssic
La cantant de Sant Esteve Sesrovires va assistir a la llotja del Santiago Bernabéu acompanyada de l'actriu espanyola
Ricardo Castelló
El Clàssic sempre acapara l’atenció de tothom. En aquesta ocasió, Rosalía, una de les celebritats més destacades del món, no va voler perdre’s el partit i el va gaudir des de la llotja VIP del Santiago Bernabéu, segons es va poder veure a la retransmissió de DAZN. I ho va fer acompanyada també de Penélope Cruz, en una actitud molt còmplice.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires i l'actriu madrilenya van seguir el partit juntes des de la llotja, fent gala a la bona relació que mantenen. Al 2019, van rodar plegades "Dolor i Gloria" de Pedro Almodovar.
Rosalía és una fidel seguidora del FC Barcelona, ja que des de petita ha donat suport a l’equip tant en els bons com en els mals moments. En diverses ocasions ha deixat clar el seu afecte pel club, mostrant-lo públicament a través de les seves xarxes socials.
Gràcies al seu èxit en la indústria musical, l’artista va poder col·laborar de manera especial amb el club blaugrana per a un Clàssic: els jugadors del Barça van lluir el logotip de Motomami a les seves samarretes.
No va ser la seva única col·laboració, ja que també va crear la seva pròpia versió de l’himne del Barça, en què va incloure la paraula Motomami, i la va compartir a les xarxes socials.
Penélope Cruz, no ha aclarit mai si és aficionada d'un equip o l'altre.
Rosalía publicarà el seu quart àlbum, ‘LUX’
Fa menys d’una setmana, Rosalía va anunciar la portada del seu quart àlbum, LUX. A més, l’artista va revelar la data de llançament: el pròxim 7 de novembre. Tanmateix, la de Sant Esteve Sesrovires va voler celebrar que tornava a publicar un àlbum després de tres anys al centre de Madrid amb tots els seus seguidors, però la situació se li va escapar de les mans.
La cantant no va poder arribar a l’esplanada dels cinemes Callao, ja que va ser retinguda en un hotel, d’on més tard va sortir escortada per les autoritats. Tot i això, aquest incident podria comportar-li conseqüències, ja que l’artista no va avisar les autoritats sobre l’acte que tenia previst fer a la plaça de Callao.
La vicealcaldessa de Madrid, Inmaculada Sanz, va assegurar que s’està investigant l’incident: “No sembla que hi hagués una autorització expressa. Estem demanant tota la informació i investigarem si no s’ha fet amb els permisos necessaris. Si és així, s’actuarà en conseqüència.”
