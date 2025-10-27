Confirmat: la casa de Shakira i Piqué ja és de Lamine Yamal
La signatura definitiva s’ha dut a terme aquest vespre a la notaria GYG amb la presència dels representants legals de totes les parts
Laura Fa / Lorena Vázquez / Regió7
Lamine Yamal ja ha comprat l’habitatge que va ser la llar familiar de Shakira i Gerard Piqué. Segons ha avançat el pòdcast Mamarazzis, del mateix grup editorial que Regió7, el jove futbolista del FC Barcelona ha firmat en les darreres hores la documentació necessària per convertir-lo en propietari del mediàtic domicili.
Fa només quinze dies es va signar un contracte d’arres molt important, i en les últimes hores, s’ha completat la signatura definitiva que converteix el jove futbolista del FC Barcelona en el nou propietari de l'immoble. La casa, situada a Ciutat Diagonal, una zona residencial privilegiada d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), estava buida des que la cantant colombiana va abandonar la ciutat per instal·lar-se a Miami amb els seus fills.
Lamine Yamal, considerat una de les majors promeses del futbol mundial, ha adquirit dues vivendes contigües, una de 869 m² i una altra de 371 m², que durant més d’una dècada van ser el refugi familiar de la parella. La gestió de la compravenda ha estat a càrrec de l’agència Meraki Capital, especialitzada en immobles de luxe i propietats exclusives.
La signatura final s’ha dut a terme aquest vespre a la notaria GYG, situada a l’avinguda Diagonal de Barcelona, amb la presència dels representants legals de totes les parts. Shakira no ha assistit a l’acte, ja que la seva presència no era necessària: els seus apoderats s’han encarregat de rubricar l’acord que posa fi a l’últim vincle material que unia l’artista i l’exfutbolista. Han estat tres mesos de llargues negociacions que han finalitzat aquest dilluns.
D’aquesta manera, Lamine Yamal es converteix en propietari d’una de les mansions més emblemàtiques i mediàtiques de Barcelona, marcant un nou capítol en la història d’un habitatge que ha estat testimoni de moments clau en la vida de dues de les figures més conegudes del panorama internacional. Shakira ja no tindrà més de veïna la seva sogra. Els pares de Piqué, des d’aquest vespre, són veïns del crack del Barça.
