OPERACIÓ SANTO
Els secrets del robatori a Iker Casillas: l’assistenta, el seu marit i una «mala relació» amb Sara Carbonero
El matrimoni tenia ja bitllets d’avió per anar-se’n tres setmanes de vacances a Sud-amèrica la setmana passada. La Policia Nacional resol en tot just quatre dies el robatori a l’exfutbolista del Reial Madrid
Luis Rendueles
Iker Casillas va denunciar el 16 d’octubre passat que algú li havia robat cinc rellotges de luxe a casa seva. Quatre dies després, la Policia Nacional va detenir l’assistenta de la seva exdona, Sara Carbonero, i el seu marit, un vigilant de seguretat a la urbanització on viu la periodista amb els seus dos fills.
El Grup de Robatoris i Atracaments de la UDEV Central va posar en marxa i va resoldre l’operació Santo, batejada així en honor al sobrenom (‘El Santo’) que feia referència a les portentoses qualitats esportives del porter internacional. El canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica ha conegut algunes de les claus de l’operació.
Un ‘book’ amb els rellotges
Casillas tenia 10 rellotges de luxe guardats en un calaix de l’armari de casa seva, un luxós àtic a Pozuelo de Alarcón. Des de l’estiu passat, l’exfutbolista internacional tenia a més un ‘book’ fotogràfic amb imatges de tots els rellotges.
En aquest arxiu s’incloïen fotos de cada rellotge, amb el nom del model, marca i el seu valor econòmic. Una còpia en paper d’aquest ‘book’ va quedar, almenys des del mes de juny passat, en un moble de la casa de l’exfutbolista.
Allà va ser on, segons les investigacions policials, va poder veure’l la Lilian, l’empleada que treballa com a assistenta fixa per a la periodista Sara Carbonero, exdona d’Iker Casillas. Aproximadament una vegada a la setmana, la Lilian, a més, acudia a treballar al domicili del futbolista.
A l’estiu, Casillas se’n va anar de vacances. Quan va tornar, va tornar a reprendre el tema dels rellotges i el ‘book’. El 14 d’octubre es va adonar que alguna cosa anava malament. L’exfutbolista va pensar que cinc de les peces no eren les mateixes, semblaven de molta pitjor qualitat. Algú les havia robat i substituït per altres de molt menys valor.
Persones properes
Les investigacions de l’operació Santo es van centrar des del principi en persones que tinguessin accés a la casa de Casillas. Allà no hi havia senyals de violència ni s’havien emportat res més que els rellotges bons. Molt aviat, els policies, experts en robatoris i atracaments comesos per bandes internacionals van centrar les seves indagacions en la Lilian.
La dona, d’origen paraguaià i nacionalitat espanyola, treballava per a Iker Casillas, la seva dona de llavors Sara Carbonero i els seus dos fills des de l’any 2019. Va viure amb ells a Porto (Portugal), on Casillas va jugar abans de retirar-se del futbol.
L’assistenta de Sara Carbonero
Després del divorci de la parella, l’assistenta es va quedar treballant a casa de Carbonero i els seus fills, en una luxosa urbanització madrilenya. Això sí, cada setmana continuava acudint a netejar la casa d’Iker Casillas, amb qui tenia molt bona relació.
Fonts pròximes a la dona van explicar que abans d’entrar a treballar per a la família Carbonero-Casillas, ho havia fet a casa de l’actual entrenador de l’Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone, i la seva família.
El marit
La Lilian no tenia antecedents ni havia comès cap delicte. Els investigadors de la UDEV Central van comprovar que la dona està casada amb Juan Carlos, un vigilant jurat que treballava a la urbanització on viuen Sara Carbonero i els seus fills. L’home, espanyol i d’uns cinquanta anys, sí que havia tingut alguns problemes amb la llei temps enrere.
Els investigadors van decidir vigilar la parella, molt més després d’esbrinar que anirien a Sud-amèrica. Anaven a passar tres setmanes de vacances, entre altres llocs, al Paraguai, lloc de naixement de l’assistenta. Ja tenien els bitllets d’avió, d’anada i tornada. Se n’anaven a anar d’Espanya el 25 d’octubre, de manera que la investigació es va accelerar.
Compro or
El dia 19, amb la policia ja al darrere dels seus passos, el guàrdia jurat va sortir de casa i va acudir a una botiga de compravenda d’or al barri madrileny d’Aluche. Allà va entregar un dels rellotges robats a Iker Casillas. L’or del rellotge va ser desmuntat per peces a la botiga i el lladre va cobrar 8.000 euros.
L’endemà, la Policia va detenir el vigilant jurat i la seva dona. A la casa van trobar diversos rellotges falsos, possiblement preparats per canviar la resta de rellotges bons de Casillas.
En una altra botiga de compravenda d’or i joies, els agents van recuperar un Audemars Piguet propietat de Casillas, pel qual el lladre va cobrar 18.000 euros, molt menys del seu valor real.
Aficionat a la ruleta
A diferència d’altres lladres de rellotges, joies i cases que persegueix la UDEV Central (des de la Camorra napolitana fins a mafiosos albanesos), el matrimoni acusat del robatori no té experiència ni són professionals, són «gent normal».
La parella ara acusada del robatori hauria mostrat simpatia cap a Iker Casillas, però la dona ha deixat entreveure a persones pròximes que guarda un cert ressentiment i tenia una mala relació amb la seva cap i exdona del futbolista, Sara Carbonero.
El vigilant jurat ha atribuït el robatori (només admet haver-se emportat dos rellotges de Casillas) als seus problemes amb el joc, especialment apostes en la ruleta, que li haurien generat molts deutes.
Afirma que la seva dona és innocent i que va ser ell qui li va demanar que li portés el ‘book’ amb l’inventari dels rellotges que Casillas havia deixat a casa seva. La UDEV continua buscant les tres peces que falten i el rastre dels diners que la parella ha mogut en els últims mesos.
