Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
Coneguda a Instagram com a CocoTruckerGirl, la creadora de contingut va patir diumenge un vessament cerebral
Lola Gutiérrez
La camionera Oti Cabadas, tot un referent en el món del transport, ha mort als 41 anys. Coneguda pel seu compte CocoTruckerGirl, ha mort de manera sobtada a causa d’un vessament cerebral, fet que ha causat una gran commoció en tot el sector. Aquesta creadora de contingut —amb més de 300.000 seguidors— va participar aquest mateix cap de setmana en totes les activitats de la Trobada de Camions Clàssics i Americans d’Alcanyís, i diumenge va publicar diverses fotografies a les seves històries d’Instagram des del MotorLand d’Aragó, motiu pel qual la seva mort ha deixat consternats tots els seus seguidors.
Segons ha avançat el mitjà La Comarca, en acabar l’esdeveniment del MotorLand va començar a sentir forts dolors de cap i es va desmaiar mentre tornava a casa amb el seu marit. Va ser traslladada en helicòpter a l’Hospital de Saragossa, on va morir a causa d’un vessament cerebral. “Estem tots consternats; ha estat un cop molt dur. Desbordava vitalitat”, ha explicat l’organitzador de la Trobada.
Vessament cerebral
“Avui és un dia molt trist. Encara ens costa creure que l’Oti Cabadas ens hagi deixat”, ha publicat la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies a la xarxa social X. “L’Oti va ser un exemple per a tots nosaltres, no només per l’alegria que transmetia amb la seva mirada, sinó també per la passió amb què va viure la seva professió i la manera com inspirava les persones que l’envoltaven”, ha afegit.
L’Oti va començar a interessar-se pel sector de manera casual. Als 19 anys —després d’haver estudiat perruqueria— treballava en un bar on sovint hi anaven camioners durant les seves pauses, i va sentir que aquell era el seu món.
Als 22 anys va començar a treballar com a camionera, en un sector tradicionalment masculí. No va ser fàcil al principi, quan va haver d’afrontar diversos obstacles i prejudicis. Els seus més propers la definien com una “dona valenta”, una actitud que va demostrar davant d’aquestes dificultats, que no li van impedir dedicar-se a la seva passió.
“Abans anaves a demanar feina i es sorprenien molt; fins i tot n’hi havia que rebutjaven treballar amb dones”, va explicar en una entrevista a la COPE. Tot i això, ara ja era “una més al volant”. I arran d’explicar les seves rutes i experiències al seu compte d’Instagram CocoTruckerGirl, es va convertir en un referent del sector i tothom la reconeixia.
