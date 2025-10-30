Risto Mejide també té un refugi a la Cerdanya: «Aquí sempre trobo la pau»
El presentador i publicista disposa d'un xalet al Pirineu amb piscina per desconnectar els caps de setmana
Regió7
Quan arriba la tardor, ve de gust fer una escapada per desconnectar a la muntanya. Hi ha qui s'hi escapa cada dos per tres, independentment de l'època de l'any. És el cas de Risto Mejide. El presentador de televisió té, com en el cas de Gerard Piqué o Antonio Orozco, el seu racó particular a la Cerdanya, segons assegura La Vanguardia.
“Aquí trobo sempre la pau”, assegura el publicista en una de les seves publicacions a Instagram on mostra el xalet. Des del 2022, Mejide comparteix petites engrunes de la casa que té al Pirineu. Un interior acollidor i grans finestrals que aporten llum, calidesa i unes vistes espectaculars. Un piano negre s’ubica davant d’un d’aquests finestrals, convertint-se en el centre d’atenció de l’espai.
L’exterior de la casa també convida a desconnectar. Diverses terrasses permeten gaudir del paisatge, però la joia del jardí és la piscina, que sembla fondre’s amb l’horitzó del paisatge cerdà.
Durant les seves estades, Mejide aprofita per passar temps en família i amics. Fa tres estius se'l va veure passejant per Das en companyia del presentador i humorista Dani Martínez, excompany seu al programa Got Talent, demostrant que aquest refugi és també un lloc per compartir bons moments.
