El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'

Va competir contra Sonia i Selena per a representar Espanya en el festival de música europeu

Carlos Mazón al 2001

Carlos Mazón al 2001 / X

Redacció Yotele

Sevilla

La dimissió de Carlos Mazón com president de la Generalitat Valenciana ha tornat a posar d'actualitat el seu passat com a cantant en el grup 'Marengo', que va arribar a presentar-se a Eurovisió.

Integrant de 'Marengo'

Va ser l'any 2011 quan el grup que Carlos Mazón va liderar al costat d'altres músics com Carlos Robles i Jorge Orts va decidir participar en la preselecció del festival d'Eurovisió, on van competir contra Sonia i Selena o Auryn entre altres. Amb la cançó Y solo tú' van tractar de representar Espanya, però finalment no ho van aconseguir. No obstant això, van realitzar diversos concerts a nivell nacional.

Videoclip 'Me llamas'

La seva presència en tots els mitjans i xarxes socials va portar a la viralización del videoclip d'una altra de les seves cançons 'Me llamas'. Alguns usuaris van destacar que com a cantant era indubtablement bo.

