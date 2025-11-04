El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
Va competir contra Sonia i Selena per a representar Espanya en el festival de música europeu
Redacció Yotele
La dimissió de Carlos Mazón com president de la Generalitat Valenciana ha tornat a posar d'actualitat el seu passat com a cantant en el grup 'Marengo', que va arribar a presentar-se a Eurovisió.
Integrant de 'Marengo'
Va ser l'any 2011 quan el grup que Carlos Mazón va liderar al costat d'altres músics com Carlos Robles i Jorge Orts va decidir participar en la preselecció del festival d'Eurovisió, on van competir contra Sonia i Selena o Auryn entre altres. Amb la cançó Y solo tú' van tractar de representar Espanya, però finalment no ho van aconseguir. No obstant això, van realitzar diversos concerts a nivell nacional.
Videoclip 'Me llamas'
La seva presència en tots els mitjans i xarxes socials va portar a la viralización del videoclip d'una altra de les seves cançons 'Me llamas'. Alguns usuaris van destacar que com a cantant era indubtablement bo.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa