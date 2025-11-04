El rei Joan Carles reconeix per primera vegada «relacions extramatrimonials», que redueix a «descuits»
En el seu llibre de memòries Reconciliación, sosté que en cap cas les infidelitats van afectar les seves obligacions monàrquiques
Leticia Fuentes / Agencias
El rei Joan Carles reconeix per primera vegada “desviaments sentimentals” durant la seva vida, però assegura que “la major part” de les “relacions extramatrimonials” que se li atribueixen són “totalment fictícies”. En el seu llibre de memòries Reconciliación, que surt a la venda aquest dimecres a França, redueix aquestes infidelitats a “alguns descuits” i sosté que en cap cas van afectar les seves obligacions monàrquiques. I, sense arribar a demanar-li perdó per aquelles amants, dedica un missatge a la seva dona: “Res no podrà esborrar mai els meus profunds sentiments cap a la meva esposa Sofía, la meva reina. Continuo molt unit a la meva dona, que conserva tota la meva admiració i afecte. No hi ha ningú igual a ella a la meva vida i així continuarà sent, encara que els nostres camins s’hagin separat des de la meva marxa d’Espanya”.
L’excap d’Estat dona pocs detalls sobre aquestes relacions extramatrimonials que reconeix, però sí que es queixa del tracte que ha rebut per part dels mitjans de comunicació en aquests darrers anys. “Fins i tot m’atribueixen fills il·legítims! Vaig haver de contractar un advocat per defensar-me d’aquestes acusacions. A la premsa li agrada parlar de manera fantasiosa”, lamenta el monarca emèrit, que sí afirma que “la premsa espanyola va respectar una certa confidencialitat” al principi del seu regnat, però que a començaments dels anys noranta, amb el desenvolupament de la premsa del cor i “l’estabilització del país com a potència europea, els rumors i especulacions” sobre la seva vida privada “van començar a emergir”.
L’‘affaire’ Corinna
Sense citar Corinna Larsen, el pare de Felip VI assegura que “una relació particular serà feta pública” i “hàbilment instrumentalitzada”, cosa que va tenir “dures conseqüències per al (seu) regnat”. A partir d’aquí, Joan Carles relata el famós viatge a Botswana l’any 2012 en què va patir una lesió que va obligar a la seva repatriació a Espanya, fet que va provocar que fos conegut per l’opinió pública. En aquell viatge, assegura, estava convidat per Mohamed Eyad Kayali, conseller del rei de l’Aràbia Saudita.
“Hi vaig arribar amb convidats que havia triat: un amic, la seva exdona, amb qui jo havia tingut una relació, i el fill jove d’aquesta última”, assenyala. A partir d’aquí, el rei emèrit rememora aquell viatge, el retorn i les dures conseqüències que va tenir, en termes d’imatge, per al seu regnat i per a la seva vida personal. “Em vaig sentir afeblit, disminuït durant llargs mesos, reclòs a la Zarzuela. Una part d’Espanya ja no m’acompanyava. Vaig tenir l’amarg sentiment d’haver estat abandonat (...) Ho vaig suportar en silenci, prement les dents”, narra.
“La feblesa d’un home”
La relació amb Corinna, que va sortir a la llum després d’aquell viatge, “va ser un error” que el rei Joan Carles “lamenta profundament”. “Pot semblar banal, molts homes i dones han estat encegats fins al punt de no veure l’evident. Per a mi, ella va tenir un impacte nociu en el meu regnat i en la meva vida familiar. Ella va erosionar l’harmonia i l’estabilitat d’aquests dos aspectes essencials de la meva existència, conduint-me finalment a prendre la difícil decisió d’abandonar Espanya”, afegeix. “Va tacar la meva reputació davant els espanyols. En aquesta cacera, em vaig convertir en una presa fàcil. Però aquesta és la feblesa d’un home. Mai no va interferir en les meves preocupacions de rei amb el seu país”, conclou.
Joan Carles I no esmenta cap de les seves altres amants. Sí que aprofita el llibre per negar que mantingués relacions amb Lady Di a Palma. “Res més allunyat de la realitat”, assegura, i descriu la princesa de Gal·les com a “freda, taciturna, distant, llevat quan hi havia ‘paparazzi’”.
