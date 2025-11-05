Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»

L'intèrpret, que va donar vida al mag Justin Russo a la sèrie «Los magos de Waverly Place», ha visitat Catalunya per rodar la docusèrie «Seeking Beauty», un projecte que explora la bellesa cultural i espiritual d'Europa

L’actor nord-americà David Henrie, conegut mundialment pel seu paper com a Justin Russo a la popular sèrie de Disney Channel Los magos de Waverly Place, ha visitat recentment Montserrat com a part del rodatge de la seva nova docusèrie Seeking Beauty (Buscant la bellesa), produïda per EWTN Studios.

El projecte, segons ha explicat Henrie, té com a objectiu “explorar la bellesa cultural i espiritual dels diferents països”. La primera part de la sèrie està dedicada a Itàlia, i s'estrenarà el desembre, mentre que la segona se centra en aquesta visita que l'intèrpret ha fet a Catalunya, amb una atenció especial a Barcelona i Montserrat.

Durant la seva estada a Catalunya, Henrie ha compartit a les xarxes socials un missatge ple d’afecte cap al país i la seva gent. "Heu guanyat un lloc al meu cor" diu en una publicació a Instagram plena d'imatges on es veu l'actor en diferents localitzacions del territori, entre les quals Montserrat. "Espanya- i especialment Catalunya- m'ha ensenyat una cultura viva: valenta, càlida, arrelada a la fe i portada endavant per una nova generació decidida a recuperar la bellesa que va construir aquesta terra" comparteix l'actor.

Henrie, de fe catòlica declarada, també ha ressaltat “l’esperit emprenedor i la vitalitat de la joventut catalana”, així com la figura d’Antoni Gaudí, a qui defineix com “l’arquitecte de Déu”. “La seva obra no és només art — és oració feta pedra i llum”, ha expressat.

La visita d'Henrie al Bages s’emmarca dins d’aquest viatge per redescobrir la bellesa espiritual d’Europa. El monestir benedictí i la seva muntanya, símbol de la fe i la identitat catalana, tindran un paper destacat en l’episodi dedicat a Espanya.

