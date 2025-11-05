Madonna elogia Rosalía i la qualifica de “veritable visionària”
El nou àlbum de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, Lux, s’estrena aquest divendres 7 de novembre
Laura Nuel
Queden dos dies per a l’estrena de Lux, el nou disc de la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía, que interpretarà per primera vegada en directe el mateix 7 de novembre als LOS40 Music Awards Santander 2025. Si l’expectació per aquest nou àlbum ja havia envaït les xarxes des del principi i es va expandir amb l’avançament de la cançó Berghain —cantada en castellà, anglès i alemany—, ara Madonna, una de les artistes més influents del pop, ha elogiat la catalana a través del seu Instagram compartint una història on apareix la portada de Lux i un missatge d’admiració: “Gràcies, Rosalía. No puc parar d’escoltar-lo. Ets una veritable visionària!”.
Aquest nou àlbum suposa una nova etapa artística per a Rosalía, amb una barreja de gèneres i sons i fins i tot cantant en tretze idiomes diferents, on explora temes de religió i espiritualitat. Per aquest motiu, el públic no ha trigat a establir paral·lelismes entre les dues cantants. Als anys 80 i 90, Madonna va revolucionar el panorama de la música pop desafiant normes socials, religioses i de gènere, com es pot veure amb la seva cançó Like a Prayer, on juga amb l’ambigüitat i barreja la simbologia religiosa amb connotacions sexuals. Ara, Rosalía presenta Lux, on fusiona flamenc, música sacra, electrònica i polifonia, trencant amb els patrons convencionals.
Tanmateix, aquesta admiració de Madonna cap a Rosalía no és nova. L’artista nord-americana va explicar una vegada en una entrevista que l’admirava perquè “en un món ple d’estrelles del pop que sonen igual i que tenen el mateix aspecte, ella és realment única i fidel a si mateixa”. De fet, la cantant va comentar que la va voler contractar per a la seva festa d’aniversari al Marroc quan Rosalía encara no havia fet el salt a la fama internacional i no era coneguda fora d’Espanya, però per qüestions burocràtiques i intervencions de mànagers i agents, la trobada no es va arribar a produir.
El fet que la Reina del Pop anomeni públicament Rosalía “veritable visionària” significa consolidar l’artista catalana com una de les grans figures de la música. Amb els àlbums El mal querer i Motomami, Rosalía ja va desafiar les normes, i amb Lux sembla que pretén fer el mateix, obrint camí cap a un territori musical inexplorat.
