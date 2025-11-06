Rosalía canta en castellà amb l'Escolania sobre el seu propi funeral
L'artista de Sant Esteve Sesrovires evoca la cerimònia per la seva mort a LUX, el disc que estrenarà aquest divendres
Rosalía parla sobre la seva mort a LUX. I ho fa acompanyada de les veus en castellà de l'Escolania de Montserrat. L'artista escenifica el seu funeral a Magnolias, una cançó que ja des del títol, suggereix el tipus de flors amb què pretén que li donin l'últim adeu, segons han confirmat testimonis presents en l'audició integral de l'àlbum a Barcelona. Les primeres reaccions al tema, però, van carregades de polèmica per la tria de l'idioma.
Que el cor bagenc canti en castellà, quan habitualment ho fa en català, ha generat una allau de crítiques a les xarxes socials en les hores prèvies a l'estrena del disc, fixada per a aquest divendres. "La col·laboració amb l'Escolania hauria d'haver estat en català", reivindica un usuari. "L'únic que s'esperava d'aquesta cançó és que fos en català", lamenta un altre.
Mentre que hi ha qui fins i tot arriba a titllar-ho de "traïció", també hi ha usuaris que li resten importància. "Si fos un tema en anglès amb el Bruce Springsteen segurament sí que hagués agradat", retreu un tuitaire. "Rosalía ha internacionalitzat i promocionat encara més Catalunya i l'Escolania de Montserrat amb aquest tema", afirma una altra.
El paper del cor bagenc a Lux, que ja ha circulat per les xarxes socials, incorpora un nou capítol als debats que l’envolten. Des de l'anunci abans d'hora de la portada a Nova York, passant per l'aparició inesperada a la Gran Via de Madrid fins al vídeo amb l'Escolania de Montserrat, cada moviment de Rosalía genera milers de detractors i seguidors a internet. «Tot està calculat», afirma a Regió7 l’economista especialista en màrqueting internacional i professor de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa, Francesc Rufas. A l'espera de l'estrena oficial del disc, la polèmica ja està servida.
