Col·laboració esperada
Rosalía canta en castellà amb l'Escolania sobre el seu propi funeral
L'artista de Sant Esteve Sesrovires evoca la cerimònia per la seva mort a LUX acompanyada del cor bagenc
Rosalía parla sobre la seva mort a LUX. I ho fa acompanyada de les veus de l'Escolania de Montserrat. L'artista escenifica el seu funeral a Magnolias, una cançó que ja des del títol, suggereix el tipus de flors amb què pretén que l'acomiadin. La col·laboració ja ha vist definitivament la llum després de convertir-se un dels temes més criticats després de l'audició integral a Barcelona, on va transcendir que l'artista havia triat cantar amb el cor bagenc en castellà i no en català, l'idioma que habitualment fa servir l'agrupació.
Magnolias escenifica l'últim adeu de Rosalía. Situada estratègicament al final del disc, la cançó fa balanç sense rancors ni tristeses sobre una vida no sempre agraïda. "Algún que otro navajazo me he llevado de la vida, ella a mí me desarmó y le estoy agradecida", afirma. L'Escolania té un pes imprescindible en la evocació del funeral. Esdevé una espècie de cor celestial que acompanya l'artista en el trànsit entre la vida i la mort. El tema encara és fa més visual amb la incorporació gradual d'un òrgan primer i campanes, després, com els d'una misa.
Rosalía reconeix que la seva vida i la seva música han estat guiades per Déu, a qui li demana que protegeixi el seu llegat. Ho fa relativitzant la mort, alhora que assumeix que el seu traspàs tancarà el cicle de la seva trajectòria estel·lar: " Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo, pa' volver con ellas".
Polèmica per la llengua
Que el cor bagenc canti en castellà, quan habitualment ho fa en català, ha generat una allau de crítiques a les xarxes socials en les hores prèvies a l'estrena del disc, fixada per a aquest divendres. "La col·laboració amb l'Escolania hauria d'haver estat en català", reivindica un usuari. "L'únic que s'esperava d'aquesta cançó és que fos en català", lamenta un altre.
Mentre que hi ha qui fins i tot arriba a titllar-ho de "traïció", també hi ha usuaris que li resten importància. "Si fos un tema en anglès amb el Bruce Springsteen segurament sí que hagués agradat", retreu un tuitaire. "Rosalía ha internacionalitzat i promocionat encara més Catalunya i l'Escolania de Montserrat amb aquest tema", afirma una altra.
El paper del cor bagenc a Lux, que ja ha circulat per les xarxes socials, incorpora un nou capítol als debats que l’envolten. Des de l'anunci abans d'hora de la portada a Nova York, passant per l'aparició inesperada a la Gran Via de Madrid fins al vídeo amb l'Escolania de Montserrat, cada moviment de Rosalía genera milers de detractors i seguidors a internet. «Tot està calculat», afirma a Regió7 l’economista especialista en màrqueting internacional i professor de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa, Francesc Rufas. A l'espera de l'estrena oficial del disc, la polèmica ja està servida.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'