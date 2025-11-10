El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: "Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge"
L’artista necessita aïllar-se “per poder travessar el procés creatiu”. I reconeix que és difícil tenir una relació seriosa “sent una persona que dona tant i s’hi compromet tant” i que alhora vol “continuar donant tant als projectes, la música i l’art, que són tan gelosos i exigents”
Inés Sánchez
L’espera ha valgut la pena per als seguidors de Rosalía, que han pogut descobrir una versió desconeguda de l’artista en el seu nou àlbum Lux. La catalana ha deixat enrere el reggaeton i les cançons amb un contingut més mainstream que predominaven a Motomami per mostrar-se en la seva màxima espiritualitat en un disc en què ha donat un protagonisme absolut a la veu i ha apostat per lletres molt més transcendentals i un estil musical més divers, atrevint-se també amb la rumba, el cant líric i la copla.
L’espiritualitat que Rosalía mostra en el seu nou disc és un reflex del moment personal que viu: una etapa de celibat voluntari en què es posa a ella mateixa com a prioritat, renunciant a l’amor i a les relacions. S’espera que aquest dilluns a La Revuelta parli també d’aquesta situació emocional, cada vegada més comuna entre les dones joves.
“La meva prioritat soc jo mateixa i el meu art”
Per elecció pròpia, l'artista de Sant Esteve Sesrovires ha decidit no tenir relacions durant un temps, una tendència que ja havien seguit figures com Khloé Kardashian o Julia Fox. “No tenim espai per a crushes”, va confessar en una entrevista a Radio Noia abans del llançament de Lux. “Vull que quedi clar que ja s’ha acabat aquesta fantasia, aquesta delusion que no porta enlloc. Jo, ara mateix, single”, va afegir.
Tot i l’interès per la teologia que ha mostrat al seu nou àlbum, l’origen del celibat no té res a veure amb la religió. “Ara mateix estic soltera i soc volcel, és a dir, practico un celibat voluntari. Ara mateix la meva prioritat soc jo mateixa, el meu art, el meu temps.”
Per a Rosalía, no és una decisió que encaixi amb la seva manera de ser. “Lluito molt amb sentir-me sola. Realment no m’agrada la solitud”, va declarar en una entrevista al New York Times. L’artista es defineix com una romàntica: “M’encanta l’afecte. Crec que sempre necessito creure que hi ha una possibilitat de tenir fe en l’amor.”
“La música i l’art són gelosos i exigents”
Estar lluny de casa durant un any i un procés creatiu molt intens han estat els dos principals motius de Rosalía per iniciar aquest celibat. “Quan em sento sola, poso Nina Simone, em fico a la banyera i faig això, o menjo gelat, o truco a la meva germana, o surto a caminar, o miro una pel·lícula. Aquestes són les úniques coses que realment funcionen per a mi”, ha dit l’artista.
Rosalía reconeix que “està en un procés d’aprenentatge” i que la seva situació personal, en un país estranger i lluny de la família, ho fa encara més difícil. L’artista necessita aïllar-se “per poder travessar el procés creatiu”, i una relació seriosa, “sent una persona que dona tant i s’hi compromet tant” i que alhora vol “continuar donant tant als projectes, la música i l’art, que són tan gelosos i exigents”, no és ara mateix possible per a l'artista.
La realitat de moltes joves catalanes
Les famoses no són les úniques que, per frustració o falta d’expectatives amoroses, s’han definit com a volcel. Una enquesta dels Estats Units va revelar que entre 2022 i 2023, un de cada tres joves menors de 25 anys no havia mantingut relacions sexuals en els últims tres mesos, una taxa que duplicava la registrada una dècada abans.
“No és un fenomen homogeni. Pot ser una resposta al trauma, un senyal de cansament, una decisió política o simplement una etapa personal. Però, per què tantes joves sentim que ens hem d’apartar per estar bé?”, explicava l’Ona, de 23 anys, en un reportatge d’El Periódico, del grup de Regió7. L’Emma, de 22, hi afegia que és només una manera “de dir prou i prendre distància”.
Aquesta decisió preocupa algunes especialistes de la salut, ja que torna a posar el focus en la idea que la dona s’ha de protegir de les relacions sexuals. La terapeuta Meg-John Barker explica: “L’important és preguntar-te què t’aporta: t’estàs allunyant del sexe o de la intimitat? Són el mateix per a tu?”. Cristina Brull, de l’equip de psicòlogues NUA Clini, també es pregunta “fins a quin punt aquesta dinàmica realment beneficia les dones”. Davant aquests malestars, apunta la especialista, una clau seria que “els homes treballessin més la seva manera de relacionar-se, i no que les dones vegin el celibat com l’única sortida.”
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya