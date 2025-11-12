Parella cineasta
Los Javis se separen, però mantindran la seva relació professional
Els productors continuaran treballant junts en els projectes audiovisuals que ja tenen marxa
Carlos Merenciano
La història d’amor entre Javier Calvo i Javier Ambrossi s’ha acabat. Els productors i creadors de grans èxits de ficció en televisió, cine i teatre com Paquita Salas, Veneno, La Mesías i La llamada, una de les parelles més sòlides del panorama mediàtic nacional, han decidit posar fi a la seva relació sentimental després de gairebé 14 anys junts. La notícia, avançada ahir per El País, va ser desmentida a Yotele fa un mes per un portaveu de la parella.
Diferents fonts consultades per aquest portal asseguren que Los Javis se separen després d’entendre que les seves vides s’havien anat distanciant a poc a poc i que en aquest moment el millor era emprendre camins separats en l’àmbit personal, una decisió que han pres de manera amistosa.
No obstant, el punt final a la seva història d’amor no afectarà el terreny professional, ja que continuaran treballant junts en els projectes audiovisuals que ja tenen marxa, així com en la possibilitat de crear nous continguts. Tots dos continuaran sent socis de Suma Content, la productora que van fundar el 2021.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»