Nou ensurt
Antonio Resines, ingressat a l'UCI després dels seus últims problemes de salut
L’intèrpret, que havia de ser un dels fitxatges estrella de 'Top Chef: Dolços i famosos', es va veure obligat a cancel·lar la seva participació després de més d’una setmana hospitalitzat
Carlos Merenciano
Antonio Resines ha patit un nou ensurt de salut que ha generat preocupació en el seu entorn professional i personal. L’actor, de 70 anys, ha estat ingressat d’urgència a l’UCI de l’Hospital San Rafael de Madrid, on ha estat diversos dies a causa d’un episodi mèdic la gravetat del qual va obligar a suspendre totes les seves activitats durant més d’una setmana, segons ha publicat la revista Semana.
Segons el citat mitjà, Resines va arribar al centre hospitalari el passat 13 de novembre i va passar els seus tres primers dies en cures intensives. Posteriorment va ser traslladat a planta per continuar la seva evolució. Aquesta situació va generar inquietud, especialment perquè l’actor tenia compromisos tancats. Aquest dimarts, el director de la revista, Jorge Borrajo, va confirmar a ‘El tiempo justo’ que “hi ha hagut una certa preocupació”, tot i que va afegir que Resines ja ha estat donat d’alta i es troba recuperant-se al seu domicili.
Com a conseqüència d’aquest nou problema de salut, l’actor s’ha vist obligat a apartar-se temporalment dels seus compromisos professionals, entre ells el projecte culinari ‘Top Chef: Dolços i famosos’, on ja havia anunciat la seva participació, tal com va revelar YOTELE. Tot i que aquesta circumstància és secundària en relació amb el seu estat, la productora ha hagut de reorganitzar el càsting i ha estat Luis Merlo qui ha ocupat el seu lloc.
La darrera aparició pública de l’intèrpret havia estat el 27 d’octubre, quan va assistir al 25è aniversari de la Fundación Pequeño Deseo i a la presentació de la pel·lícula ‘Cuerpos locos’. Setmanes abans, el 14 d’octubre, ja havia cridat l’atenció la seva absència a l’entrega dels premis de la Mujer Rural a Segòvia, on va explicar a través d’un vídeo que s’havia de sotmetre a una prova mèdica rutinària. Dies després va reaparèixer davant dels mitjans sense imaginar que aviat hauria de ser hospitalitzat.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?