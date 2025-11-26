Confessió inèdita
Rosalía explica que té TDAH, però no es tracta: «Em distrec molt amb els sons d’ambient»
L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha revelat durant una entrevista al podcast ‘Subway Takes’ que pateix aquest trastorn d’atenció
Laura Estirado
Rosalía continua acaparant titulars durant la promoció del seu disc 'Lux'. Després de triomfar a la gala de Los40, on va presentar en primícia el tema 'Reliquia', de mostrar la recepta del seu pa de pessic '14 kilates' al programa 'La Revuelta', i de donar-ho tot al xou de Jimmy Fallon, on va presentar 'La perla', ara ha estat protagonista de l'espai d'entrevistes a Youtube 'Subway Takes', fundat pel comediant egipcià-estatunidenc Kareem Rahma.
Durant un passeig pel metro de Nova York han repassat un munt de temes, com si fossin un parell de col·legues de tota la vida. Amb la naturalitat i simpatia habitual que la caracteritza, Rosalía ha revelat una cosa que fins ara no se sabia, que pateix trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) i també ha explicat com això l’afecta al seu dia a dia, així com al seu procés creatiu.
«Em distrec molt amb els sons d’ambient», ha relatat l’artista abans de treure el tema. «Tinc TDAH», ha confessat.
Sense tractament
Rahma li ha preguntat si s’ho tracta o no, si és una cosa a què li dona importància. I Rosalía li explica que «ho deixa estar». «No he intentat controlar-ho mai», ha insistit.
Tant és així, que fins i tot ha fet bromes, dient que de vegades la seva ment «va molt ràpid», i li dificulta concentrar-se. Per Rosalía, lluny de ser un problema, ella ho veu com a part del seu procés creatiu com a artista, una cosa que la fa ser «més creativa». La millor manera de gestionar-ho és «aprofitar el TDAH i dominar-lo».
Aquesta conversa també va servir per destacar que gràcies a patir TDAH poden observar coses en les quals abans no s’haguessin fixat. Un fet que, potser, li ha servit per a molt en composició
Durant aquesta conversa, Rosalía també ha comentat com va ser el procés de creació de ‘Lux’, en el qual canta en 13 idiomes.
La de Sant Esteve Sesrovires també ha parlat sobre com li agradaria que fos la seva futura parella i una possible vida matrimonial, una cosa que ella va estar a punt de viure ja que va arribar a estar promesa del cantant Rauw Alejandro: «A mi m’agrada molt la història d’un amic meu que fa 30 anys que està casat i que va prometre, al costat de la seva dona, que mai trencarien [...]. Aquest compromís és el que m’agrada», ha comentat la cantant, que ara afirma estar «soltera» i vivint un «celibat voluntari».
