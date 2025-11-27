‘First dates’ podria haver tingut un altre presentador: un reconegut periodista afirma que el va rebutjar abans que l’oferissin a Carlos Sobera
Jaime Cantizano revela que Warner li va proposar conduir el dating show de Cuatro
Carlos Merenciano
Jaime Cantizano ha explicat que va estar molt a prop de convertir-se en el presentador de First dates, l’exitós dating show que Carlos Sobera condueix a Cuatro des de fa gairebé una dècada. En una entrevista amb Informalia, el periodista explica que la productora Warner es va posar en contacte amb ell quan acabava de signar el seu morning show a Cadena Dial, un compromís que feia impossible sumar un projecte televisiu tan exigent. Segons relata, la proposta li va arribar quan es preparava per llevar-se cada dia a les cinc del matí i acabar la jornada a les dues del migdia, de manera que presentar el programa hauria suposat treballar fins passada la mitjanit.
Cantizano reconeix que aquella decisió professional va ser determinant, tot i que no la viu com una oportunitat perduda. “Per a mi no és haver perdut un tren, sinó haver pres un camí”, afirma, destacant que va triar quedar-se a la ràdio per convicció. El presentador, que durant anys va estar al capdavant d’espais de crònica social com ¿Dónde estás corazón?, assegura que no enyora la televisió, “perquè sempre vaig i vinc”, encara que admet que alguns projectes que va rebutjar eren “sorprenents”.
El periodista també reflexiona sobre el seu pas per TVE, on va compaginar la seva feina a Onda Cero amb la conducció de Mañaneros. Considera que tornar a la televisió va suposar una prova personal després d’anys centrat en la ràdio i assegura que va afrontar el repte amb la intenció de representar el major nombre possible d’espectadors. Tot i això, sosté que la programació actual de la cadena pública “no representa” la majoria de contribuents i critica el model d’infoentreteniment que barreja informació i opinió.
Malgrat les oportunitats que va declinar i les que va decidir assumir, Cantizano defensa que cada elecció ha estat coherent amb la seva manera d’entendre la professió. Una d’elles, segons ha revelat ara, hauria pogut canviar la història d’un dels programes més emblemàtics de Cuatro: First dates, que finalment va recaure en Carlos Sobera i es va convertir en un format clau de la cadena.
