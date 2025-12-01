Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
El pilot de Fórmula 1 i la periodista esportiva, crescuda al poble del Bages, han captat totes les mirades del moment després dels rumors sobre un possible embaràs
Andrea de los Santos / Regió7
S’acosta Nadal i sembla que a la parella formada pel pilot de Fórmula 1 Fernando Alonso i la periodista Melissa Jiménez -amb arrels a Sallent- els espera un bon regal: podrien estar esperant el seu primer nadó junts, segons expliquen diferents revistes del cor. Els fans de la parella també han anat connectant pistes. Ara bé, cap dels dos s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió fins ara.
La història d'Alons i Jiménez, sempre discreta, va començar de manera gairebé accidental: es van conèixer a la feina, quan la bagenca va fitxar per DAZN per cobrir la Fórmula 1. Allà va conèixer l’asturià igual que va conèixer la resta de pilots... Però el que hi havia entre ells va ser amor a primera vista. Va ser un aficionat qui va capturar una instantània de tots passejant per Mònaco i, poc després, la revista ¡Hola! va confirmar que eren parella.
Avui, aquesta relació podria estar a les portes d’un nou capítol. Es convertirà Alonso en pare per primera vegada? De moment, no hi ha confirmació oficial, però les especulacions no deixen de córrer per les xarxes socials.
La periodista esportiva que va créixer a Sallent
Melissa Jiménez va néixer el 1987, però ho va fer a Lieja, Bèlgica, tot i que als dos anys va tornar a Espanya per la feina del seu pare, Antonio Jiménez. Segons ha pogut saber Regió7, va créixer a Sallent i, anys més tard, quan va acabar la carrera, es va traslladar a Madrid per començar la seva vida laboral dedicada al periodisme.
Es van treballar al poble del Bages perquè Antonio Jiménez, el pare, es dedicava a esports de velocitat i treballava al Mundial de Motociclisme a l’equip JJ Cobas.
Les pistes que revelen que Melissa Jiménez podria estar embarassada
Després de més de dos anys de relació, el pilot asturià i la periodista semblen viure una història consolidada. El propi Fernando Alonso va deixar la porta oberta fa temps al seu desig de convertir-se en pare. A la tardor de 2024 confessava que, tot i que la seva vida el feia feliç, hi havia un capítol pendent: “No tinc fills, quelcom que tinc com a objectiu personal per als pròxims anys, en no gaire temps, espero”… Sense concretar res ni aclarir que seria una idea a curt termini, deixava entreveure el seu entusiasme per una nova etapa a la seva vida.
És cert que Melissa Jiménez ja és mare de tres nens: Gala, Abril i Max, que va tenir amb Marc Bartra. Tot i això, fa mesos que no publica a les xarxes socials i ha reduït la seva presència a les retransmissions de DAZN. L’última vegada que la vam veure en un circuit va ser al setembre a Monza. A això s’hi suma que Alonso, amb 44 anys, podria estar plantejant-se les seves últimes temporades en actiu… Estan preparant una nova vida per al que ve?
Sigui com sigui, no hi ha dubte que són una de les parelles més estables del panorama nacional actual.
