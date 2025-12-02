Antonio Orozco, sobre el seu suport a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona: «Aquest és el projecte més important de la meva vida»
De la mà del cantant de l’Hospitalet, Movento Stern i Moventia es presenta una nova edició del seu programa d’accions i concerts solidaris per recaptar fons en la lluita contra el càncer infantil del centre especialitzat de l’Hospital Sant Joan de Déu
Laura Estirado
Movento Stern, concessionari oficial Mercedes-Benz del grup Movento, ha presentat una nova edició del seu programa d’accions solidàries, emmarcada en la gran gala Nit solidària Movento Stern i dirigida a recaptar fons destinats íntegrament a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre de l’Hospital Sant Joan de Déu especialitzat en l’atenció oncològica infantil. Un any més, el cantant de l’Hospitalet Antonio Orozco encapçala la causa.
La trobada de presentació, celebrada a l’hospital maternoinfantil ubicat a Barcelona, ha comptat amb la presència del cantant i padrí de la iniciativa, Antonio Orozco; el gerent de Movento Stern, Quim Badia; la directora de Màrqueting de Moventia, Sandra Llunell; el director assistencial de l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el Dr. Andrés Morales; Mariana Romero, ‘fundraiser’ i responsable de Màrqueting i Comunicació de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, i la periodista Cristina Cubero.
«Què més puc fer»
Durant la trobada, el cantant de ‘Devuélveme la vida’ ha reiterat el seu compromís amb l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona i la relació estreta que manté amb el centre des de fa anys. «Aquest és el projecte més important de la meva vida, ho vaig saber des del primer any», ha reiterat, afegint: «Sempre penso què més puc fer, sento que tot el que fem és poc».
Orozco ha revelat, a més, la seva voluntat de continuar reforçant aquest vincle en futures edicions, sumant més iniciatives benèfiques lligades a la música en favor de l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.
Quatre grans cites
El programa d’aquest any inclou dijous vinent, 4 de desembre, un concert exclusiu d’Orozco, que tindrà lloc a les 21.30 hores a la sala Luz de Gas de Barcelona. A continuació, el 17 de desembre, se celebrarà la ja consolidada gala benèfica ‘Nit solidària’, la quarta ja, al concessionari Movento Stern de Sabadell, un esdeveniment que comptarà de nou amb la col·laboració de nombroses empreses i amb la participació de personalitats reconegudes del territori procedents del món de l’esport, l’alta cuina, la televisió i la música.
El calendari solidari seguirà el 20 de desembre, de 17 a 19 hores, amb el xou musical ‘La tarda de Llum’ a l’auditori de l’Hospital Sant Joan de Déu. Presentat per Llucià Ferrer, l’esdeveniment reunirà diversos artistes del panorama musical. A més del mateix Orozco, l’espectacle comptarà també amb la participació de la manresana Beth Rodergas, Aina Da Silva, Miki Núñez, Lildami, Lax’n’Busto i Sexenni, que se sumen per visibilitzar la causa i recolzar la lluita contra el càncer infantil.
El programa solidari d’aquesta edició va començar el mes passat, amb el torneig de pàdel solidari celebrat al club Aurial Pàdel Cornellà, el 15 de novembre, que va comptar amb la col·laboració especial de la Fundació Enric Masip.
Durant la presentació, per la seva banda, el gerent de Movento Stern, Quim Badia, ha destacat el compromís continuat de la companyia i de tot l’equip amb aquest projecte solidari: «Tot això que fem té un gran sentit i intentarem estar aquí ajudant», ha remarcat. Per la seva banda, el doctor Andrés Morales, director assistencial de l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, ha posat en valor el recolzament que rep el centre, essencial per continuar avançant tant en investigació com en l’assistència integral a pacients i familiars: «L’impacte que tant Antonio com Movento Stern generen és global i ho agraïm moltíssim», ha assenyalat.
El doctor Morales ha posat en valor en aquesta ocasió la Unitat d’Oncologia Pediàtrica Integrativa, una iniciativa pionera al centre que combina teràpies segures i no farmacològiques, com acupuntura, nutrició, aromateràpia, massatge oncològic, gossos d’hospital i fins i tot música, amb l’objectiu de millorar el benestar dels pacients.
Es tracta d’un projecte únic a Espanya i del qual hi ha molt poques unitats a Europa, orientat a alleujar els símptomes i efectes secundaris dels tractaments oncològics i a millorar la qualitat de vida dels nens i les seves famílies.
