Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: "Em vaig casar sense estar enamorada i verge"

La bagenca i la seva cita amb un ex-taxista de Torelló van ser un dels plats forts del programa de Cuatro d'aquest dilluns

La Glòria, de Manresa, durant el programa Firts Dates

La Glòria, de Manresa, durant el programa Firts Dates / Cuatro

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Flirteig, confessions sexuals i un ball amb els cossos ben junts i una mà incontrolada. La cita que van mantenir la Glòria, una manresana de 68 anys, i el Fèlix, un veí de Torelló, al capítol del programa First Dates emès aquest dilluns al vespre a Cuatro, ho va tenir tot. Fins i tot, un gir final amb sorpresa.

La trobada va arrencar amb la jubilada de Manresa, ex-dependenta de botiga, advertint que ella, als homes, els "capta de seguida". A primera vista, en Fèlix li havia semblat "una mica fatxenda" i reconeixia que no havia sentit "cap fletxa" al cor, però tot i això es mostrava disposada a donar-li "una oportunitat". L'osonenc, ex-taxista de professió, per la seva banda, es va quedar un pèl sorprès pel color del cabell de la manresana, un blau elèctric: "Això no encaixa gaire amb els meus gustos".

Fetes les presentacions, cap dels dos va tardar a posar sobre la taula què n'esperaven de la cita. "Jo busco parella, però sense convivència", va remarcar ell. I ella va assentir rient: "Jo, el màxim que he estat amb un home són cinc anys. Busco una parella per als caps de setmana i per riure". La història vital de la Glòria explica aquesta prudència. “Em vaig casar sense estar enamorada i verge… Ho vaig passar molt malament”, va recordar entre copa i copa.

La jubilada de Manresa que buscava l'amor a Cuatro

La jubilada de Manresa que buscava l'amor a Cuatro / Cuatro

Marcats els límits, el sexe va sorgir a la conversa i la jubilada es va obrir una mica més, reconeixent que li agrada que li toquin els peus i que no és partidària dels "aquí t'agafo i aquí ho fem". "Si vinc a la cuina a buscar-te per darrere...", va insunuar el Fèlix. "Et dono un cop amb la paella", va respondre bromejant ella.

Arribat aquest punt, l'ex-dependenta va intentar posar el fre a la cita. "A mi m'agrada anar a poc a poc i aquest home va molt de pressa". Tot i això, de la taula del restaurant van passar al privat, on van beure vi i el de Torelló li va proposar ballar. Un ball sensual i amb la mà de l'ex-taxista intentant baixar més avall de la cintura, com a comiat abans de la resolució final.

Preguntada sobre si li agradaria tornar a veure el Fèlix, la Glòria va semblar dubitativa: “Mira, doncs no ho sé… Primer pensava: ai, aquest home em fa coseta". Tot i que de seguida va afegir: "Però no m’importa. Ja t’aniré coneixent”. I, sense afegir intriga, el pretendent de Torelló també va acceptar tornar-se a veure. La va agafar de la mà i tots dos es van aixecar amb un senzill: “Sí, sí, doncs ala, ja està”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
  2. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  3. Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
  4. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  5. Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
  6. Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
  7. Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
  8. Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa

Les claus per millorar les teves finances segons Luis Pita: "Estalviar no funciona, el secret és preestalviar"

Les claus per millorar les teves finances segons Luis Pita: "Estalviar no funciona, el secret és preestalviar"

Droga amagada en un regal de Reis: la Fiscalia demana 5 anys de presó a un home que volia introduir-la a Brians 1

Droga amagada en un regal de Reis: la Fiscalia demana 5 anys de presó a un home que volia introduir-la a Brians 1

La Unió de Rabassaires: Quina va ser la seva història a la comarca del Bages?

La Unió de Rabassaires: Quina va ser la seva història a la comarca del Bages?

Súria fa memòria de cinc miners del poble represaliats pel Franquisme

Súria fa memòria de cinc miners del poble represaliats pel Franquisme

Eliminar tots els senglars en un radi de sis quilòmetres, el pla de la Generalitat per contenir la pesta porcina

Eliminar tots els senglars en un radi de sis quilòmetres, el pla de la Generalitat per contenir la pesta porcina

Govern i sindicats pacten més places de bombers, forestals, personal de presons i de l'Agència Tributària

Govern i sindicats pacten més places de bombers, forestals, personal de presons i de l'Agència Tributària

Castellvell i el Vilar tindrà cinc càmeres lectores de matrícules i tres de videovigilància

Castellvell i el Vilar tindrà cinc càmeres lectores de matrícules i tres de videovigilància

Sánchez assumeix els seus incompliments amb Junts i mira de revertir la ruptura amb un decret econòmic

Sánchez assumeix els seus incompliments amb Junts i mira de revertir la ruptura amb un decret econòmic
Tracking Pixel Contents