Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: "Em vaig casar sense estar enamorada i verge"
La bagenca i la seva cita amb un ex-taxista de Torelló van ser un dels plats forts del programa de Cuatro d'aquest dilluns
Flirteig, confessions sexuals i un ball amb els cossos ben junts i una mà incontrolada. La cita que van mantenir la Glòria, una manresana de 68 anys, i el Fèlix, un veí de Torelló, al capítol del programa First Dates emès aquest dilluns al vespre a Cuatro, ho va tenir tot. Fins i tot, un gir final amb sorpresa.
La trobada va arrencar amb la jubilada de Manresa, ex-dependenta de botiga, advertint que ella, als homes, els "capta de seguida". A primera vista, en Fèlix li havia semblat "una mica fatxenda" i reconeixia que no havia sentit "cap fletxa" al cor, però tot i això es mostrava disposada a donar-li "una oportunitat". L'osonenc, ex-taxista de professió, per la seva banda, es va quedar un pèl sorprès pel color del cabell de la manresana, un blau elèctric: "Això no encaixa gaire amb els meus gustos".
Fetes les presentacions, cap dels dos va tardar a posar sobre la taula què n'esperaven de la cita. "Jo busco parella, però sense convivència", va remarcar ell. I ella va assentir rient: "Jo, el màxim que he estat amb un home són cinc anys. Busco una parella per als caps de setmana i per riure". La història vital de la Glòria explica aquesta prudència. “Em vaig casar sense estar enamorada i verge… Ho vaig passar molt malament”, va recordar entre copa i copa.
Marcats els límits, el sexe va sorgir a la conversa i la jubilada es va obrir una mica més, reconeixent que li agrada que li toquin els peus i que no és partidària dels "aquí t'agafo i aquí ho fem". "Si vinc a la cuina a buscar-te per darrere...", va insunuar el Fèlix. "Et dono un cop amb la paella", va respondre bromejant ella.
Arribat aquest punt, l'ex-dependenta va intentar posar el fre a la cita. "A mi m'agrada anar a poc a poc i aquest home va molt de pressa". Tot i això, de la taula del restaurant van passar al privat, on van beure vi i el de Torelló li va proposar ballar. Un ball sensual i amb la mà de l'ex-taxista intentant baixar més avall de la cintura, com a comiat abans de la resolució final.
Preguntada sobre si li agradaria tornar a veure el Fèlix, la Glòria va semblar dubitativa: “Mira, doncs no ho sé… Primer pensava: ai, aquest home em fa coseta". Tot i que de seguida va afegir: "Però no m’importa. Ja t’aniré coneixent”. I, sense afegir intriga, el pretendent de Torelló també va acceptar tornar-se a veure. La va agafar de la mà i tots dos es van aixecar amb un senzill: “Sí, sí, doncs ala, ja està”.
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa