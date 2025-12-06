La Marrash i Aramís Fuster: Una manresana i una berguedana asseguren polèmica a la segona edició del reality ‘La casa de los gemelos'
Les dues formen part d'un càsting ple d'exconcursants de Supervivientes, La Isla de las Tentaciones i GH Vip
La segona edició de La casa de los gemelos, el ‘reality-show’ d’internet impulsat pels creadors de contingut coneguts com Zona Gemelos, s'estrenarà aquest diumenge amb un repartiment farcit d'exconcursants de La isla de las tentaciones, Supervivientes i GH VIP, i hi haurà dues cares conegudes de la Catalunya central: la manresana Triana Marrash (La Marrassh), que repeteix, i la berguedana Aramís Fuster. L'emisió es podrà seguir a través de Youtube i Kick.
Convertida en una personalitat d'Internet, La Marrash va ser la participant més polèmica d'una primera edició de La casa de los gemelos que només va durar nou hores per tots els enfrontaments que ho va haver. Ara tornarà a participar-hi i haurà de conviure amb la bruixa de Berga Aramís Fuster, habitual del món de l’espectacle i dels platós de televisió, que ja va passar per GH VIP. També, amb José Labrador, conegut pel seu pas per Gandía Shore i per haver participat en diversos programes de Mediaset; Bea “La Legionaria”, exconcursant de Gran Hermano i Supervivientes; la berguedana Aramís Fuster; Gabriella, que va participar a La isla de las tentaciones 7 i 8.
A aquestes incorporacions s'hi suma María Rispa, una altra influencer que es va fer coneguda a mitjans dels anys 2010 i que manté una mala relació amb la primera. Al directe on van anunciar les noves concursants, els productors de l’espai van afirmar que “el que més ha costat de fitxar la María és convèncer La Marrash. No volia de cap manera entrar a la casa amb ella”.
Completen el càsting el DJ Sweet Flow, la ‘influencer’ Nisrrine, el creador de contingut El Patica, La Falete (un clàssic en el contingut dels bessons), Eros de La isla de las tentaciones i la ‘influencer’ Andrea Batres.
Lluita per un premi de 100.000 euros
El retorn del reality, previst per aquest diumenge 7 de desembre, arriba després de la cancel·lació abrupta de la seva primera edició —aturada només nou hores després d’arrencar per greus problemes de convivència—, fet que va generar una gran polèmica. Ara, amb un càsting nou, més mesures de seguretat i un elenc renovat, la producció aspira a rellançar el format.
L’espai comptarà amb un premi final de 100.000 euros i posarà punt final el proper 31 de desembre, amb una durada aproximada de tres setmanes. Cal destacar que, tot i que alguns concursants sí tindran un cànon per la seva participació, d’altres han decidit acudir-hi gratuïtament perquè, en paraules dels organitzadors, “confien en aquest format nou”. Entre aquests participants hi hauria Aramís Fuster i José Labrador, tal com han revelat Carlos i Daniel.
