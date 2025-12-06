Qui és La Marrash? La polèmica 'influencer' de Manresa que triomfa entre els joves
La bagenca formarà part del càsting de la segona edició del reality La casa de los gemelos, que s'estrena aquest diumenge
Aramís Fuster, Bea La Legionaria i Labrador són altres concursants d'aquest espai de Youtube
Triana Sánchez (Triana La Marrash o, senzillament "La Marrash") és, per a molts, una completa desconeguda. Però per als joves d'entre 16 i 25 anys, aquesta manresana de 29 anys és una personalitat d'internet que els té enganxats davant dels seus telèfons i pantalles d'ordinador: pel seu caràcter controvertit i les polèmiques que ha protagonitzat. Per això no és estrany que els creadors del ‘reality-show’ d’internet La casa de los gemelos, comptin amb ella per a la segona edició d'aquest programa, que s'estrena demà, 7 de desembre, a Youtube i Kick. Ja hi va ser en la primera i ara repetirà en un càsting farcit de cares conegudes de La isla de las tentaciones, Supervivientes i Gran Hermano.
A Internet i a les xarxes socials costa trobar qui és La Marrash. L'enciclopèdia Viquipèdia afirma que va néixer a Manresa fa 29 anys i s'han fet virals alguns vídeos suposadament seus de quan era petita i encara no s'identificava com a dona.
El seu rastre digital arrenca el 2017, quan va començar a fer directes a Instagram i a compartir instantànies de moments de festa. La seva popularitat va anar en augment, va aparèixer en podcasts i el 7 de maig de l'any passat va llançar el seu primer senzill, La Marrash, en col·laboració amb Nocturnas. No ha estat fins aquest 2025, però, quan s'ha convertit en una personalitat d'Internet capaç de saltar a les pantalles de televisió.
Amb 195.000 seguidors a Tiktok, fa uns mesos Triana Sánchez va aparèixer a diferents programes -entre ells TardeAR de Telecinco- per explicar la seva vida entre Espanya i Dubai, una relació amb un xèic àrab i els conflictes familiars que va tenir de petita per la seva condició sexual.
És, però, a les xarxes socials, on La Marrash es mou com peix a l'aigua. Impulsiva, imprevisible i polèmica, ha participat en diferents directes i productes virals juntament amb altres personalitats sorgides de Youtbe i TikTok, com La Falete, Maeb o Misha. El més destacat, la primera edició de La casa de los gemelos. Aquesta producció impulsada pels creadors de contingut coneguts com Zona Gemelos, es va estrenar el 12 d'octubre passat i, per problemes de convivència, només va durar nou hores. Després de la marxa de tres participants, els organitzadors, la van cancel·lar al·legant "motius de seguretat i salut mental tant dels concursants com de l'equip tècnic".
A partir d'aquest diumenge, una nova oportunitat
Si res no es torça, la segona edició de La casa de los gemelos s'estrenarà aquest diumenge. Es rodarà dins d'una nau industrial preparada com una casa seguint l'estètica de Gran Hermano, amb cuina, menjador, habitacions i un jacuzzi, i càmeres robotitzades. El premi final, asseguren els organitzadors, és de 100.000 euros, i entre el càsting hi figuren José Labrador, conegut pel seu pas per Gandía Shore i per haver participat en diversos programes de Mediaset; Bea “La Legionaria”, exconcursant de Gran Hermano i Supervivientes; la bruixa berguedana Aramís Fuster; i Gabriella, que va participar a La isla de las tentaciones 7 i 8.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest Pont de Desembre