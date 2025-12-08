La primera gran discussió de la manresana Marrash a La casa de los gemelos acaba amb llits xops i plens d'escombraries
La creadora de contingut manresana ja és una de les estrelles del concurs impulsat per Zona Gemelos, que fa un dia que ha arrencat
En menys de 24 hores després de l'inici de la segona edició de La casa de los gemelos, la manresana Triana Marrash (La Marrash) ja s'ha convertit en un dels personatges potencialment més polèmics del reality. La bagenca s’ha vist immersa en una acalorada discussió amb la creadora de contingut La Falete, un enfrontament que ha acabat amb diversos llits de la casa mullats i plens d’escombraries.
Un matalàs mullat han estat l'origen d'una de les primeres discussions més comentades del concurs impulsat per Zona Gemelos. En trobar-se els llençols xops, La polèmica i controvertida Marrash no ha dubtat a dirigir-se al llit de la seva companya, La Falete, per abocar-li una ampolla d’aigua al damunt. En adonar-se de l'acció de la concursant de Manresa, La Falete no ha dubtat a acostar-se-li i empènyer-la amb força, fent-la caure sobre el matalàs. "Per què em mulles el llit?" li pregunta la concursant de Manresa a La Falete. "I per què tu ho has fet amb el meu?", respon. "A mi no em tornis a empentar", ha avisat la bagenca, mentre li llançava el que sembla un mocador. Tot seguit, La Falete ha iniciat una bateria d'acusacions contra la influencer Andrea Batres, a qui atribueix ser qui originalment li ha començat el conflicte abocant aigua sobre el llit de la seva companya.
"Ho has fet tu. M'has mullat el llit. Hi tenia unes sabates i ara estan xopes", ha acusat la bagenca a La Falete mentre aquesta agafa un petit cubell d'escombraries i l'omple d'aigua. Aquesta s'ha dirigit al llit de La Marrash i li ha abocat a sobre. Com a acte de venjança, la creadora manresana ha agafat una bossa de patates fregides i l'ha tirat a sobre els llençols a la seva oponent. Com a resposta, La Falete ha obert una ampolla d'aigua i l'ha buidat ara sobre el llit de Batres, acusant-la de ser la causant del conflicte. "Tot és culpa teva", li ha dit. "Ets una circa", ha li respost aquesta.
La discussió s’ha allargat uns minuts més, amb un intercanvi incessant d’acusacions i insults entre Batres i la manresana a La Falete, en tots dos sentits. Cap de les tres ha acabat reconeixent qui ha mullat el primer llit i per tant, ha desencadenat el conflicte.
Sens dubte, la presència de la bagenca en el concurs s'ha convertit en "clau" per a alguns dels usuaris a les xarxes. Hi ha qui considera que, com a mínim durant les primeres hores de reality, és una de les participants que més aporta. "Fins i tot la Marrash adormida dona més joc que la resta de participants jugant a joc de taula", afirma una usuària a les xarxes socials.
El perfil de La Marrassh arriba trepitjant fort i promet convertir-se en una de les estrelles d'aquest nou format que ja s'ha convertit en un dels temes més virals de les xarxes socials en les darreres hores. La manresana ja va formar part del llistat de cares conegudes de la primera edició del concurs, que es pot veure a Youtube i Kick. Aquesta producció es va estrenar el 12 d'octubre passat i, per problemes de convivència, només va durar nou hores. Després de la marxa de tres participants, els organitzadors, la van cancel·lar al·legant "motius de seguretat i salut mental tant dels concursants com de l'equip tècnic".
