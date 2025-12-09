Rosalía interromp una entrevista per...una panerola
La cantant de Sant Esteve Sesrovires, que es troba de gira promocional del seu darrer treball 'Lux', va protagonitzar un clip viral a Rio de Janeiro quan insecte va aparèixer enmig d'una conversa amb un programa televisiu
Rosalía està immersa en la promoció del seu nou àlbum Lux, que portarà per tot el món en una gira el 2026, amb parades a Madrid i Barcelona durant el mes d’abril. Recentment, la cantant va concedir una entrevista davant del Crist Redemptor a Rio de Janeiro, Brasil, i un fragment d’aquesta trobada s’ha fet viral a les xarxes per l'aparició d'un convidat especial.
Durant la conversa amb una de les presentadores de Fantástico Show da Vida, una panerola va interrompre l’entrevista, fent que la cantant de Sant Esteve Sesrovires s’aixequés de cop i sortís corrents del sofà. "Un insecte! No, quina por!", va exclamar l’artista mentre comprovava que la panerola hagués marxat abans de tornar a seure i continuar la conversa. Un cop va recuperar la calma, va demanar disculpes i va explicar que té fòbia als insectes.
Aquest moment inesperat es va viralitzar de seguida, generant mems i reaccions dels seguidors de l'artista.