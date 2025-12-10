El trio amorós que ningú s’esperava a ‘La casa de los gemelos 2’: la gelosia supera la manresana Marrash i acaba “expulsada”
Si alguna cosa no falta en el reality són les xafarderies, que l'han convertit en un dels fenòmens del moment a les xarxes socials
Et pot agradar o no agradar el contingut, el pots veure o no veure, però si alguna cosa té La casa de los gemelos 2 és que no està decebent. El que prometien i el que els seguidors de Zonagemelos volien és exactament el que estan obtenint: drames, baralles, insults, un càsting a gust del consumidor i després coses random que només poden passar a La casa de los gemelos. Entre les cares conegudes que hi participen hi ha la manresana Triana Marrash (La Marrash), estrella per excel·lència del reality a les xarxes socials.
Un càsting d’allò més… variat
Imagina’t veure la Falete fent un salt de cap al jacuzzi mentre va disfressada de pallassa, o el Labrador picant-se amb l’Eros (ex La isla de las tentaciones), o el Patica fent equilibris amb dues ampolles recolzades al nas amb la samarreta del Betis… Aquestes són coses que només passen a La casa de los gemelos.
També és totalment comprensible que hi hagi gent a qui no li agradi tot això, i és que no és un contingut fàcil de veure. T’has de mentalitzar abans d’entrar al directe i entendre que és un espectacle; si no, no duraràs ni cinc minuts.
Tot i això, sembla que tota la trama que s'hi han anat creant enganxa, perquè el primer dia va aconseguir un pic de 250.000 persones i es va mantenir al llarg de la nit amb 200.000 espectadors de mitjana. I per actualitzar-te la informació, en el moment de publicar aquest article hi havia 600.000 espectadors seguint el que passa a la casa.
El trio amorós de Carlos, Gabriella i la Marrash
Però entre tot el que està passant —que no és precisament poc— hi ha una intrahistòria que cada vegada agafa més força i que és d’allò més sucosa, perquè es tracta d’un trio amorós. La qüestió és que la Gabriella, ex d’en Manuel de La isla de las tentaciones, ara està participant al reality, i anteriorment se l’havia relacionat sentimentalment amb en Carlos, un dels bessons que organitza tot el format.
De fet, ells mateixos eren conscients d’aquest rumor i, per això, en presentar la Gabriella a la casa, van voler deixar clar que entre ells no havia passat res, tot i que la Gabriella deixava caure que no li importaria si arribava a passar. Algunes persones diuen que en realitat sí que ha passat alguna cosa entre ells, d’altres diuen que no; unes afirmen que a la Gabriella li agrada el Carlos per interès, altres que li agrada de veritat... Això ja queda perquè cadascú pensi el que vulgui.
La qüestió és que, pel que sembla, a la manresana Marrash també li agrada en Carlos, fins al punt que es va posar feta una fúria (i també va agafar una turca) i va haver de ser “expulsada” de la casa perquè deixés dormir la resta. Tot ve arran que, suposadament, una persona va preguntar a la Gabriella si s’havia ficat al llit amb en Carlos i ella no ho va negar.
I clar, la Marrash estava tan enfadada perquè s’havia assabentat d’aquesta resposta, fet que la va portar a sortir trencant “la gàbia” on estava tancada (són barrots de mentida) mentre cridava el nom del bessó i sortia a buscar-lo per abraçar-lo. La nit va acabar amb la Marrash dormint fora de la casa, potser amb en Carlos, potser no.
