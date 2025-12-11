Qui és Melissa Jiménez? Amb arrels a Sallent, espera el seu quart fill, el primer amb el pilot Fernando Alonso
La periodista esportiva és una de les cares conegudes de la Fórmula 1 i el mundial de MotoGP
Juan Molina
Pel paddock de la Fórmula 1 i a la premsa rosa, circula des d'ahir la confirmació d'una notícia que feia dies que sona: Fernando Alonso serà pare per primera vegada. El pilot, de 44 anys, sempre havia reconegut que algun dia volia tenir fills, però fins ara havia prioritzat la seva carrera esportiva. Però sembla que aquesta idea ha canviat, i és que la revista ¡Hola! ha pogut confirmar que el pilot asturià d'F1 està esperant el seu primer fill amb Melissa Jiménez, amb arrels al Bages, concretament a Sallent.
Qui és Melissa Jiménez?
Jiménez és una reconeguda periodista esportiva de 38 anys, amb una extensa trajectòria professional. Nascuda a Bèlgica però de pare granadí, Antonio Jiménez, i mare italiana, Luciana Dionisio, quan ella era només un nadó es van traslladar a Sallent per la feina del seu pare, relacionada amb el món de MotoGP.
D’aquí va néixer la seva passió per les motos i el seu somni de narrar les curses de màxim nivell del motociclisme. Es va llicenciar en Ciències de la Comunicació i va començar les pràctiques en un petit mitjà de la ciutat comtal. A partir d'aleshores, va passar per diferents ràdios i televisions, fins que va arribar la seva gran oportunitat.
Sky Italia li va oferir comentar la MotoGP (gràcies a les seves arrels italianes, Jiménez domina l’italià), i no va dubtar a mudar-se a Milà per complir el seu somni. Veient l’èxit i la popularitat que Jiménez estava aconseguint a l’estranger, i tenint en compte que Mediaset és italiana, però amb forta presència a Espanya, el grup la va fitxar per continuar exercint el mateix rol a Espanya.
Les parelles de Melissa Jiménez: cantant, futbolista, humorista i ara pilot
La bagenca va estar dos anys a la redacció d’esports del grup audiovisual Mediaset, fins al 2015, coincidint amb el naixement de la seva primera filla, Gala. Aquí entrem en la seva vida sentimental, que ha tingut un paper important en el seu recorregut personal.
Jiménez sempre ha estat vinculada a cares conegudes: primer, amb una breu relació amb el cantant Dani Martín i, després, amb un matrimoni amb el futbolista Marc Bartra. Sens dubte, aquesta va ser la seva relació més mediàtica (tot i que totes ho han estat), sobretot per la durada i perquè junts van tenir tres fills: la ja mencionada Gala, l'Abril el 2018 i en Max el 2019.
Després de 8 anys de relació i 5 de matrimoni, el 2022 Jiménez i Bartra van compartir amb els seus seguidors que es separaven. Justament aquell mateix any, la periodista va fitxar per Dazn, la plataforma que té els drets tant de MotoGP com de Fórmula 1, on treballava fins fa uns mesos, quan va “desaparèixer” dels directes. Ara sabem que va ser per l’embaràs.
El seu quart embaràs
Després d’una altra breu relació amb l’humorista Dani Martínez, la periodista va començar a sortir amb Fernando Alonso. Alguns asseguren que es van conèixer quan ella va començar a comentar la F1; d’altres creuen que ja es coneixien d’abans.
La qüestió és que el 2023 ja es rumorejava que Fernando i Melissa estaven junts. I tot i que a dia d’avui encara no ho han confirmat públicament, ara ha sortit a la llum que esperen el seu primer fill conjunt. Una notícia que ha sorprès, perquè, tot i que se’ls ha vist passejant de la mà en diverses ocasions, sempre han estat —i continuen sent— molt reservats amb la seva relació sentimental.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola