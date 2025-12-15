Detingut el fill mitjà de l'actor Rob Reiner com a sospitòs de la seva mort
EFE
La Policia de Los Ángeles ha arrestat el fill mitjà de Rob i Michele Reiner i el manté detingut amb una fiança de 4 milions de dòlars, segons registres oficials, després que diversos mitjans de comunicació assenyalin l'home de 32 anys com a presumpte sospitós de l'assassinat de l'emblemàtic director i la seva dona.
La policia no ha compartit detalls encara de la naturalesa de les morts de l'actor, de 78 anys, i la fotògrafa, de 68, ni ha informat públicament sobre detencions relacionades amb l'homicidi, però mitjans com People puntualitzen que Nick Reiner podria ser el responsable del crim. Està previst que al llarg del dia els investigadors ofereixin nova informació del succés i confirmin la identitat del sospitós.
