Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Detingut el fill mitjà de l'actor Rob Reiner com a sospitòs de la seva mort

Rob Reiner en una imatge d'arxiu

Rob Reiner en una imatge d'arxiu / Europa Press

EFE

La Policia de Los Ángeles ha arrestat el fill mitjà de Rob i Michele Reiner i el manté detingut amb una fiança de 4 milions de dòlars, segons registres oficials, després que diversos mitjans de comunicació assenyalin l'home de 32 anys com a presumpte sospitós de l'assassinat de l'emblemàtic director i la seva dona.

La policia no ha compartit detalls encara de la naturalesa de les morts de l'actor, de 78 anys, i la fotògrafa, de 68, ni ha informat públicament sobre detencions relacionades amb l'homicidi, però mitjans com People puntualitzen que Nick Reiner podria ser el responsable del crim. Està previst que al llarg del dia els investigadors ofereixin nova informació del succés i confirmin la identitat del sospitós.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
  2. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  3. Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
  4. La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
  5. Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
  6. «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
  7. «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
  8. Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024

Joan Parcerisa relleva Xavier Castellana al capdavant d’ERC Solsonès

Joan Parcerisa relleva Xavier Castellana al capdavant d’ERC Solsonès

La golejada del Covisa Manresa juvenil contra el Barça (5-1) permet al Sala 5 Martorell empatar en el lideratge

La golejada del Covisa Manresa juvenil contra el Barça (5-1) permet al Sala 5 Martorell empatar en el lideratge

Fem Manresa defensa blindar el català en les contractacions i subvencions municipals

Fem Manresa defensa blindar el català en les contractacions i subvencions municipals

Dos robatoris en domicilis de Casserres amb minuts de diferència: el Berguedà ja acumula cinc casos el darrer mes

Dos robatoris en domicilis de Casserres amb minuts de diferència: el Berguedà ja acumula cinc casos el darrer mes

La xocolata feta a Moià escala posicions: Pastisseria Àger guanya el seu primer or als Academy of Chocolate Awards, a més d'una plata i tres bronzes

La xocolata feta a Moià escala posicions: Pastisseria Àger guanya el seu primer or als Academy of Chocolate Awards, a més d'una plata i tres bronzes

Presentació del projecte guanyador del concurs per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica de la Casa Lluvià de Manresa

Presentació del projecte guanyador del concurs per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica de la Casa Lluvià de Manresa

Detingut el fill mitjà de l'actor Rob Reiner com a sospitòs de la seva mort

Detingut el fill mitjà de l'actor Rob Reiner com a sospitòs de la seva mort

Manresa reconeixerà aquest dimarts la trajectòria de Joan Morros amb la Medalla al Mèrit Cultural

Manresa reconeixerà aquest dimarts la trajectòria de Joan Morros amb la Medalla al Mèrit Cultural
Tracking Pixel Contents