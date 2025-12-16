Ana Obregón confirma la seva amistat amb Jeffrey Epstein, encara que desmenteix com va conèixer al depredador sexual: "Em repugna"
L'actriu explica a 'Y ahora Sonsoles' la relació que va mantenir amb el financer en els anys 80 i nega qualsevol vincle econòmic o familiar
Carlos Merenciano
Ana Obregón ha estat la protagonista d’aquest dimarts després que el seu nom aparegués al New York Times, on s’afirmava que havia tingut una relació amb l’empresari Jeffrey Epstein, qualificat com a depredador sexual, i que aquest havia treballat per a la família de la biòloga. L’actriu ha reconegut a Y ahora Sonsoles l’impacte que li va suposar conèixer la notícia: "No és plat de bon gust. Aquest matí m’han escrit per dir-me que havia sortit al New York Times per això d’Epstein, però és molt llarg i t’ho vull explicar amb detall".
Segons ha relatat, no és la primera vegada que el diari estatunidenc es posa en contacte amb ella. "Fa deu anys es van posar en contacte amb mi des del New York Times, i jo no vaig voler saber res d’aquest home. Avui s’han tornat a posar en contacte amb mi a través del meu representant", ha explicat. Obregón no ha ocultat el seu malestar per l’associació del seu nom amb el financer. "Em posa nerviosa que t’uneixin el nom a un depravat d’aquesta magnitud, és fastigós. Com es pot tenir una cara i després una altra?", ha afegit.
L’actriu ha situat els fets a començament dels anys 80, quan es va traslladar als Estats Units per formar-se com a intèrpret. "Jo acabo la meva carrera i me’n vaig als Estats Units a seguir el meu somni. Faig una prova en una escola d’interpretació a Nova York, i al principi em va entrar angoixa", ha recordat. Va ser llavors quan una persona li va presentar Epstein. "De sobte, un dia, una persona em diu que em presentava el solter d’or de Nova York: Jeffrey Epstein". Sobre aquella primera impressió, ha reconegut que "tenia 28 anys i vaig pensar que era un noi molt maco, molt intel·ligent. Estava boníssim".
Obregón ha explicat que la relació va evolucionar cap a una amistat. "Em deia que li encantaria veure’m", ha explicat. "A poc a poc, vam començar a veure’ns per esmorzar tots els dies. Era el 1981, i en aquell moment jo estava sortint amb Miguel Bosé. Quan li ho vaig dir, es va quedar una mica impactat, però tampoc feia cap avanç per tenir una relació amorosa". L’actriu ha afegit que aquesta amistat va durar "un o dos anys" i que fins i tot va arribar a presentar-lo als seus pares durant un estiu a Espanya. "El vaig dur a Espanya només per presentar-li la meva família", ha insistit.
La intèrpret ha negat rotundament qualsevol vincle econòmic o familiar. "Aquí, l’única veritat que se sap és la meva, que és la que he viscut. Jeffrey no sabia res dels meus pares ni dels seus diners. Que el meu pare estigués fent fallida és una ximpleria. No hi havia cap relació econòmica amb la meva família", ha afirmat. També ha aclarit que, després de tornar als Estats Units, Epstein li va oferir allotjar-se a casa seva després que el seu apartament s’incendiés, i ha subratllat que la relació va acabar definitivament el 1982, en tornar a Espanya. De fet, assenyala que, quan Ana va tornar als Estats Units el 1984, mudant-se a Los Angeles, ja no va tenir relació amb ell.
Finalment, Ana Obregón ha recordat el moment en què va descobrir la veritable dimensió del cas. "Van passar una pila d’anys. L’any 2010, me’n vaig anar als Estats Units a viure prop del meu fill, que havia rebut una beca per a la universitat, i em vaig posar la televisió", ha explicat. "Hi havia una sèrie sobre un agressor sexual i em vaig posar a veure-la. Al final, quan van revelar que es tractava del cas de Jeffrey Epstein, no me’l podia creure". Visiblement afectada, ha conclòs amb contundència: "Com és possible que un home que era dolç i generós, que no va intentar res amb mi, evolucionés d’aquesta manera? Em repugna haver estat la seva amiga. Em bull la sang".
