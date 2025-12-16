Resum de l’Any
Rosalía, a la controvertida llista dels més estilosos del 2025 del The New York Times
Per què han prescindit dels ‘it boys’ del moment, Elordi i Hamilton, i de les reines de les catifes vermelles i de l’estiu, Zendaya i Dua Lipa?
Laura Estirado
S’acosta Cap d’Any i, per tant, les famoses llistes i recopilacions. De tot i per a tots els gustos! Com ens agraden els inventaris... Mirar enrere i seleccionar el millor del millor. Quant a moda, destaca el que ha publicat aquesta setmana tot un referent, The New York Times. Ni més ni menys que amb 67 [sí, una xifra força estranya per a aquest tipus d’articles] personalitats influents pels seus estilismes i sentit per a la moda.
La representació catalana es concreta en un nom, Rosalía, àmpliament coneguda en terres americanes i al món sencer. A més, la diva de Sant Esteve Sesrovires també surt a la llista dels 25 millors àlbums del 2025 elaborada pels crítics de la mateixa publicació. I com a representant espanyol, la revista ha escollit el tennista Carlos Alcaraz.
Al rànquing, a més de persones, també hi ha tendències sorprenents, com els Labubus, o els [banyadors] Speedo. «Els 67 noms d’aquesta llista, alguns dels quals no són persones [...], al llarg de l’any, ens han fet reflexionar, debatre i fins i tot qüestionar el significat de l’expressió personal», s’adverteix el reportatge de The New York Times, que també remarca que aquesta selecció és «subjectiva».
Elordi i Hamilton
Sobre el biaix del catàleg, cal incidir en diverses absències clamoroses. Per exemple, reconeguts ‘it boys’ i ‘it girls’ que aquest any han acaparat portades i publicacions d’Instagram. És el cas de Jacob Elordi, l’últim Frankenstein de Guillermo del Toro, i el nou Heathcliff de les Cumbres borrascosas d’Emily Brontë, que ara ha dirigit Emerald Fennell, en un film encara per estrenar (ho farà el 14 de febrer del 2026).
El protagonista australià d’Euphoria i Saltburn té ascendència basca –el seu avi, Joaquín Elordi, era d’Ondarroa (Biscaia), però va emigrar a Austràlia fugint del règim feixista–, que combina amb un do especial per vestir com un dandi modern. És una icona pel seu estil effortless, que mescla allò clàssic i allò contemporani, combinant peces bàsiques (camises blanques, texans rectes) amb tocs únics, com càrdigans colorits i mocasins, i popularitzant accessoris tradicionalment femenins com els bolsos (sol portar marques com Bottega Veneta, de la qual és ambaixador, Louis Vuitton, i també Chanel i Fendi).
També cal esmentar Lewis Hamilton. És el campió de l’estil al pàdoc. Aquest any no ha pujat al podi, però s’ha consolidat com un referent absolut de la moda masculina a la F1. És molt atrevit amb els seus looks, en els quals barreja sastreria experimental i de luxe, streetweartop i les seves col·laboracions amb Dior (de la qual és ambaixador) Lululemon, a més de Prada, i de la seva pròpia marca d’estil de vida, Plus44.
Reines oblidades
També és estrany que la llista d’«estilosos» del NYT no inclogui dues dones, que són referents en la moda: Zendaya i Dua Lipa. La primera no només és la reina de les catifes vermelles i de la MET Gala, sinó també un portent camaleònic i audaç rescatant vestits d’arxiu de les cases de luxe més importants. Per la seva banda, intèrpret de Levitating és des de fa diversos estius la Vacanza Queen, el sobrenom per la qual se la coneix a internet perquè queda divina amb roba de platja i piscina. Sempre atrevida, és tota una diva de les transparències, les brillantors i les siluetes inesperades, ja siguin de Jean Paul Gaultier, Chanel, Gucci i Chloé, entre les seves preferides.
A favor
Dit això, també des d’un punt de vista totalment «subjectiu», es podria aplaudir amb les orelles l’elecció d’A$AP Rocky (el nou ambaixador global de Chanel i nen mimat d’Anna Wintour); Sabrina Carpenter (per ser l’ambaixadora no oficial d’aquest any del color groc mantega, el més desitjat del 2025 al costat de l’elegit per Pantone Mocha Mousse); el guapíssim Alexander Skarsgard (pel vestuari de shorts o botes fins a l’engonal que va triar en la promoció de la seva pel·li de motards gais); Bad Bunny (el músic del moment i a qui millor li queden els calçotets blancs de Calvin Klein); i Walton Goggins (pel seu paper en la tercera temporada de The White Lotus, i per aquesta portada a la revista Cultured, en la qual lluïa espaterrat un minúscul banyador Speedo, marca que s’ha tornat a posar de moda).
Altres noms que també van fer parlar aquest any són Vivian Wilson (la filla model trans d’Elon Musk que ja es rifen a les passarel·les); Cardi B (que va ser notícia, a més de donar a llum al seu quart fill, pels vestits d’alta costura, de Giambattista Valli i de Jacquemus, amb els quals va acudir als tribunals pel seu judici per agressió civil contra una exguarda de seguretat, de la qual va ser declarada innocent, per cert); Liam i Noel Gallagher (per tornar, i tornar a portar la moda britpop dels 90 i els 2000) i Benson Boone (per les seves piruetes i les seves granotes de lluentons).
