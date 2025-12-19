Adrián Gordillo, ''El Mecos' a la sèrie 'Aída', arruïnat i amb un fill a càrrec seu: "No tinc ni per menjar"
L'actor, que comparteix pis amb cinc persones, busca "treballar de mosso de magatzem, de paleta, del que sigui"
Cristina Sebastià
L'actor madrileny Adrián Gordillo, conegut per interpretar el paper d''El Mecos' a la sèrie Aída entre el 2005 i el 2014, ha confessat la dura situació que està travessant actualment.
El passat dimarts en una entrevista per al programa 'El temps just', emès a Telecinco, Gordillo va comentar que es trobava a la ruïna.
Del cim a la ruïna
"No estic a baix, estic a l'infern. Ho estic passant fatal", comença dient Gordillo, referint-se que la seva feina com a actor no l'ha portat on ell esperava.
Gordillo va arribar a guanyar un Goya amb només 13 anys, pel seu paper en el curtmetratge 'Somnis', i tot apuntava que la seva carrera al món del cinema estaria plena d'èxits.
Tot i això, anys després la situació és molt diferent i l'actor es troba sense feina. “He passat de guanyar un Goya a què no em truquin per a una simple prova”, afirma Gordillo.
“Ho tenia tot a les mans, els millors restaurants, les millors discoteques…”, explica el madrileny, recordant els seus moments d'èxit.
Una situació desesperant
La situació que està passant Gordillo és devastadora: conviu en un pis amb cinc persones més i ha de compartir habitació amb el seu germà.
L'intèrpret també comenta que té un fill a càrrec seu i assegura que la situació és tan desesperant que “no tinc ni per menjar”.
Visiblement afectat, ha aprofitat l'entrevista per intentar trobar-hi una solució. “Vull ajuda, vull ajuda, no m'havia vist mai fent una entrevista dient que estic arruïnat”, reclama l'actor.
Tirar endavant
La prioritat de Gordillo és tirar endavant sigui com sigui, assegura que no vol diners fàcils, el que necessita és una feina que li permeti tenir uns ingressos.
“Em poso a treballar de mosso de magatzem, de paleta, del que sigui”, explica l'actor al límit de les llàgrimes.
‘Aída i tornada’
Gordillo es troba entre l'elenc d'actors que ha participat en la pel·lícula 'Aída i tornada' que s'estrenarà als cinemes el pròxim 30 de gener.
Tot i que amb aquesta producció l'actor va guanyar uns quants diners, des de 'El temps just' asseguren que només va cobrar 6.000 euros (1.000 per cada dia d'enregistrament) al febrer i que ja no té diners.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park