Jordi Wild s’obre sobre el dol per la mort del seu pare: «Hi ha moments en què he hagut de parar i dir: per aquí no»
El youtuber manresà fa un balanç sobre la seva gestió personal del traspàs del popular Papa Giorgio per un infart ambdominal el novembre de 2024
Després de viure un dels anys més durs de la seva vida, el youtuber manresà i guanyador d'un Ondas pel pódcast "The Wild Project", Jordi Wild (Jordi Carrillo), s'ha sincerat sobre com gestiona el dol per la pèrdua del seu pare. El progenitor del creador de contingut, també anomenat Jordi Carrillo (Papa Giorgio a les xarxes), va morir el novembre de 2024 per un infart abdominal. "No m'esperava plorar en un pòdcast, i ho he fet en diversos", ha revelat l'influencer manresà al pódcast La Fórmula del Éxito d'Uri Sabat.
Sabat explica al manresà que recentment ha perdut el seu pare i que per a ell, el format audiovisual ha estat clau. "He pogut conversar amb la gent sobre el tema i això m'ha ajudat a entendre coses que no comprenia", confessa el conductor de La Fórmula del Éxito. Per a Wild, però, el seu exitós pòdcast no ha estat la clau per a aprendre a conviure amb el dol. "A mi el que m'ha servit és el dia a dia, sobretot, estar amb la meva mare", explica. Tot i això, per al parer de l'streamer manresà, no hi ha una situació vàlida per afrontar la mort d'algú tan proper. "Cadascú ho viu com pot. No hi ha una regla", assevera.
La realitat rere la pérdua d'un pare
Un any després, Wild fa balanç i assegura que viure una pèrdua com la seva no aporta res de positiu a la balança. Et trenca els esquemes, fins al punt de no poder controlar les emocions, confessa. "Abans m'enfonsava només mencionar-lo, fos on fos", detalla. De fet, la mort de Jordi Carrillo ha dut el youtuber manresà a viure situacions que ell mateix no s'hauria imaginat mai. "No m'esperava plorar en un pòdcast, i ho he fet en diversos", diu. Ara, ho veu des d'una altra perspectiva. "Ja puc parlar d'ell, veure una foto i riure. Tampoc em costa recordar bons moments", reflexiona.
Per aconseguir revertir la situació, Wild ha necessitat temps i "aprendre a gestionar com funciona la vida". El suport aliè és d'agrair, confessa, però "no serveix de res". El manresà alerta que una de les pitjors coses que es pot patir és la solitud després de "patir un drama familiar important". "Quan una persona perd algú i de sobte es veu sola a casa, sense res a fer, és un malson". Explica que en casos així, la ment pot desenvolupar creativitat i portar-te elements positius, però que també "et pot enfonsar". "Pots acabar entrant en pous d'on costa sortir", diu.
El youtuber manresà confessa a Sabat que hi ha hagut moments, de viulnerabilitat en què pensaments associats a la tristesa profunda i la incertesa imperaven. "He hagut de parar i dir, per aquí no", explica. Wild assegura que ha arribat a dubtar sis "podria seguir sense ell", i que ha hagut de fer l'exercici de comprendre que el traspàs d'un pare no pot impedir seguir vivint. "El meu pare voldria que jo continuï amb la meva vida", diu. Davant d'una situació com aquesta, és clau "parlar i plorar quan sigui necessari. És bo fer-ho", conclou.
