El secret de la longevitat de Lewandowski per seguir a l’elit amb 37 anys: «No és el que faig ara, sinó el que he fet els últims 10 anys»
Lewy s’ajunta amb el youtuber TheGrefg per parlar sobre la manera amb què aconsegueix mantenir-se en el primer nivell competitiu i sobre si veu la retirada pròxima
Pol Langa
El davanter blaugrana, Robert Lewandowski, és un dels futbolistes amb millor físic del món a la seva edat, 37 anys. Tot i que és cert que les carreres esportives s’han anat ampliant amb l’avenç del coneixement científic i el funcionament del cos en l’alt rendiment, el del polonès destaca per continuar lluint una musculatura envejable que no gaires són capaços de mantenir en el punt de la carrera en què es troba el 9 del Barça.
Per a això se sotmet a uns entrenaments exigents, tant amb l’equip, com en el seu temps lliure, que li permeten estirar la carrera en el primer nivell futbolístic. «L’important no és el que faig ara, sinó el que he fet els últims 10 anys: menjar saludable, qualitat del son, entrenaments forts…», revela com un dels secrets amb el youtuber TheGrefg, que s’ha sotmès a un dels entrenaments de Lewy al gimnàs.
El primer moment en què em vaig plantejar el meu futur va ser als 21 o 22 anys. «Bevia llet cada dia per esmorzar, però em sentia cansat en entrenar després», per això va haver d’adaptar la seva alimentació i eliminar alguns dels seus ‘pecats’ com la xocolata blanca.
Un altre dels secrets és l’eliminació del gluten de la dieta, una tendència que també va adquirir Novak Djokovic: «Vaig notar una gran diferència en deixar-lo», assegura, tot i que tot forma part d’un procés que ha anat adquirint amb els anys.
Comenta que el més important, no obstant, continua sent l’entrenament i la fortalesa mental, seguit del tipus d’alimentació i, finalment, el son, que en el cas de Lewandowski ocupa «vuit hores, més o menys». En aquest sentit, revela que amb l’equip entrena «tres vegades per setmana», tot i que depèn molt de la quantitat de partits al calendari.
La prèvia dels partits
Abans de jugar els futbolistes se sotmeten a una sessió d’activació muscular per començar a posar el cos a to per al xoc posterior: «Fem estiraments i juguem molt al futbol-tennis», revela. No obstant, on realment competeixen és en el ping-pong, i Lewy es considera el millor de l’equip, juntament amb el seu compatriota Szczęsny i Pedri.
El millor moment de la seva carrera
Respecte a quin partit recorda com un dels que més felicitat li han aportar esmenta el primer que va jugar de Champions al Camp Nou, contra el Viktoria Pilsen, en el qual va anotar el seu primer ‘hat trick’ com a blaugrana. Tampoc oblida l’icònic partit amb el Bayern en què va ficar cinc gols en nou minuts contra el Wolfsburg a la Bundesliga, el 2015, així com els quatre que va endossar al Reial Madrid de Cristiano Ronaldo a la Champions del 2013.
El moment de la retirada
Amb 37 anys a la seva esquena, la carrera del polonès és a prop del final, tot i que no vol posar dates: «Depèn de com em senti. Físicament, em sento bé, i també mentalment, però també hi influeix el que em digui el cor i ara mateix no tinc grans plans de futur», comenta Lewy, que confirma que «no té pressa», per la qual cosa segons les seves paraules es podria pensar que no li importaria continuar en el màxim nivell uns anys més.
