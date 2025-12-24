Actor amb problemes
Tylor Chase, l’exestrella infantil de Nickelodeon que ara viu al carrer
Un dels seus companys a la sèrie ‘El manual de supervivencia de Ted’ li ha ofert ajuda
Marisa de Dios
Tylor Chase és un actor nord-americà que es va fer famós sent tan sols un nen gràcies a la seva participació en la sèrie infantil de Nickelodeon ‘El manual de supervivencia de Ned’. No obstant, la seva vida està ara molt allunyada dels focus, ja que fa un temps que sobreviu en la indigència.
El mes de setembre passat, una ‘tiktoker’ va publicar a les xarxes unes sorprenents imatges de l’intèrpret, pidolant als seus 36 anys als carrers de Riverside (Califòrnia, EUA). El noi que va interpretar el paper de Martin Qwerly en l’exitosa sèrie infantil, que va triomfar entre els anys 2004 i 2007 a Nickelodeon, apareixia molt desmillorat i amb visibles problemes de salut.
La creadora de contingut que va gravar l’actor va quedar tan impressionada que va impulsar una recaptació de fons per ajudar-lo, en la qual va reunir més de 1.000 dòlars. Però la mare de l’actor va paralitzar l’ajuda.
Recaptació de fons
«Agraeixo el teu esforç, però els diners no el beneficiarien. Li he comprat diversos telèfons, però els perd en un o dos dies. No pot administrar els diners ni els seus medicaments sol», comentava la mare. «No és bo administrant els diners i podria perjudicar-lo. Agraeixo que intentis ajudar-lo, però necessita ajuda mèdica», afegia.
Segons el portal nord-americà TMZ, «la policia ha fet innombrables ofertes a Tylor, però ell les rebutja contínuament». «En última instància, és la seva decisió si vol rebre o no allotjament o tractament», han declarat els agents al mitjà.
La història ha commogut un dels companys de Chase a la sèrie que el va llançar a la fama, ‘El manual de supervivencia de Ned’, Daniel Curtis Lee. L’actor va convidar a dinar el Ned i el va convèncer de la necessitat d’ingressar en algun centre per recuperar-se. De moment, a més, li ha finançat una habitació en un motel.
