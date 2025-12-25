Ana Obregón (70 anys) revela la seva rutina d'entrenament per lluir un físic únic: "Tinc el cos de quan tenia 20 anys"
La presentadora ha comentat què fa per mantenir una línia pràcticament inaudita en persones de la seva edat
Pol Langa
El nom d'Ana Obregón ha tornat als primers llocs en tendències aquests dies a causa de la relació d'amistat que va tenir amb Jeffrey Epstein.
Es tracta del magnat i depredador sexual sobre el qual a poc a poc es van coneixent més secrets, encara que sense cap vincle econòmic o sentimental amb la presentadora espanyola, segons ha revelat ella mateixa.
Ana Obregón i la rutina d'entrenament
Ara, amb 70 anys, molta gent es pregunta quin tipus d'exercicis segueix per mantenir una línia única entre les persones de la seva edat. Tot i això, ella sempre s'ha desmarcat de rutines estrictes i ha comentat que "gairebé no té temps d'anar al gimnàs".
"Fa un lustre que no trepitjo un gimnàs, sense fer ni un abdominal ni res. Però el cos se m'ha posat com quan tenia 20 anys"
Això no és nou i sempre ha defensat que no creu en l'exercici extrem perquè assegura que el cos s'ha de cuidar, no castigar-lo. En aquest sentit, ha comentat que una de les seves activitats favorites és simplement caminar cada dia a un ritme constant, acompanyat d'una alimentació variada on menja de tot.
Més enllà del que és aeròbic, de vegades ha explicat que quan entrena la tonificació, sol fer exercicis senzills per a braços i cames, i que no realitza grans càrregues de pes, sinó el necessari per activar el cos i mantenir el to muscular.
En aquest sentit, el més important són els estiraments per mantenir la flexibilitat i evitar la rigidesa i els dolors que solen arribar a mesura que hom fa anys. A més d'això, una altra disciplina en què s'inspira Obregón és la dansa i el ballet, on prioritza els moviments lents i controlats.
Un altre dels 'secrets' podria ser que s'hagi convertit en àvia els últims anys, una condició que l'obliga a estar en forma per seguir el ritme de la seva neta: "Ara, que va caminant, surt disparada i jo vaig darrere com una boja. Se m'han tonificat els braços d'agafar-la i estic en forma corrent per arribar on és ella".
