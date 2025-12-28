Melissa Jiménez, de Sallent, i el pilot Fernando Alonso esperen el seu primer fill junts: l'enxampen a Mònaco lluint panxa
Els rumors que fa setmanes corren per xarxes s'han confirmat amb les imatges on es pot veure la bagenca amb signes d'estar d'uns quants mesos
La periodista esportiva ja té tres fills amb el futbolista Marc Bartra, que va ser durant anys la seva parella sentimental
Regió7
Feia setmanes que es parlava d'un possible embaràs. Ara, però, ja és evident que no es tracta d'un rumor, sinó d'una realitat. La periodista esportiva Melissa Jiménez, de Sallent, tindrà el seu primer fill amb el pilot de Fórmula 1 Fernando Alonso. La bagenca ja té tres fills amb el futbolista Marc Bartra, en canvi, l'asturià de 44 anys mai ha sigut pare. La confirmació arriba després que la parella hagi estat enxampada aquest cap de setmana passejant per Mònaco. En les imatges captades, ja s'aprecia una voluminosa panxa que demostra que la sallentina ja està d'uns quants mesos.
La història d'Alonso i Jiménez, sempre discreta, va començar de manera gairebé accidental: es van conèixer a la feina, quan la bagenca va fitxar per DAZN per cobrir la Fórmula 1. Allà va conèixer l’asturià igual que va conèixer la resta de pilots... Però el que hi havia entre ells va ser amor a primera vista. Va ser un aficionat qui va capturar una primera instantània de tots passejant per Mònaco i, poc després, la revista ¡Hola! va confirmar que eren parella i, més tard, que esperaven el seu primer fill junts.
Un Mercedes de 15 milions
El que ha cridat l'atenció als fans, més enllà de la confirmació de l'embaràs, és el cotxe amb el qual es transportava la parella: un espectacular Mercedes CLK GTR. D'aquest model només hi ha 20 unitats en tot el món i té un cost d'entre 10 i 15 milions d'euros. A més, com a característiques, té 612 cavalls de potència i la carrosseria és de fibra de carboni.
