Primera foto ‘oficial’ de Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, com a parella… i en ple embaràs
Els rumors que fa setmanes corren per xarxes es confirmen amb les imatges que ha compartit el pilot asturià
Abril Benítez / Juan Molina
La relació i l'embaràs del pilot asturià Fernando Alonso i la periodista de Sallent Melissa Jiménez era un rumor que durant setmanes va córrer pel paddock de la Fórmula 1 fins que fa deu dies la revista ¡Hola! el va confirmar. Ara, la parella ha fet un pas més i han publicat la seva primera fotografia junts. Serà el primer fill d'ell i el quart d'ella.
A Alonso, de 44 anys, i a Jiménez, de 38, se'ls havia vist més d’una vegada als circuits (que ella cobrís la Fórmula 1 va ser una coincidència perfecta), però cap dels dos havia confirmat mai la relació. Ni en entrevistes, ni amb publicacions, ni res de res: era quelcom que tothom sabia, però que ni l'un ni l'altra s’havien preocupat d’anunciar. Fins ara, que junts seran pares.
El pilot asturià es troba de vacances ara que ha acabat la temporada, just en el parèntesi nadalenc. El seu equip continua preparant el cotxe per a l’any vinent, però després d’una temporada viatjant per tot el món, un descans és més que merescut. Alonso està gaudint al màxim a Mònaco, on resideix habitualment, i està disfrutant com un nen petit de la seva espectacular col·lecció de cotxes. I ho fa acompanyat de Jiménez.
Ahir, com un diumenge qualsevol, Alonso va tornar a sortir de ruta amb un cotxe que ell mateix va dissenyar: l’Aston Martin Valiant. Un vehicle espectacular amb més de 700 cavalls de potència i un preu al voltant de 2 milions d’euros.
El detall que més ha cridat l'atenció, però, no ha estat el cotxe sinó el que es veu en un a de les imatges que ha compartit: en un reflex del Valiant apareixen tots dos posant. Foto típica improvisada que després t’agrada i acabes penjant. Una instantània que confirma la seva relació i també la seva naturalitat, ja que apareixen còmplices i somrients a la finestra del cotxe, com una parella de joves enamorats celebrant que un d’ells s’ha tret el carnet. Però aquí amb alguns anys més d’experiència al volant i amb un cotxe de més de 2 milions d’euros.
