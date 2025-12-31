Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’actriu Antonia San Juan confirma que ja no té càncer: "El tumor ja ha remès, no tinc metàstasi i estic curada”

La intèrpret ha defensat que el que cura és la ciència i que els tractaments alternatius només han de col·laborar amb la medicina tradicional

L'actriu Antonia San Juan

L'actriu Antonia San Juan / El Periódico

EFE

Manresa

L’actriu Antonia San Juan ha anunciat que el tumor que patia ha remès i que està curada de la malaltia que la va obligar a allunyar-se dels escenaris el setembre passat. “El tumor ja ha remès, no tinc metàstasi i estic curada”, ha informat en un vídeo publicat a Instagram, en què indica que ja ha rebut la seva última sessió de quimioteràpia, tot i que encara ha de continuar amb tractament per a la seva recuperació.

La intèrpret (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) ha agraït la tasca dels seus metges, infermeres, auxiliars i de totes les persones que l’han ajudat durant el procés, i ha insistit que cal confiar en la ciència. En aquest sentit, ha defensat que el que cura és la quimioteràpia, la radioteràpia i la cirurgia, i que els tractaments alternatius només han de col·laborar amb la medicina tradicional.

San Juan ha assenyalat que se sent molt contenta i ha subratllat que aquest 31 de desembre brindarà amb aigua amb gas per totes les persones que l’han acompanyada, i ha enviat “molta força” a aquelles que estan patint una malaltia.

