Nit de Cap d'Any
Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
De la creativitat disruptiva a l’artesania clàssica, les dues icones del cap d’any marquen tendència amb estilismes únics
Pablo López / Laura Estirado
Les nits de Cap d’Any de la televisió tornen a tenir protagonistes femenines que marquen tendència amb els seus estilismes. Aquest 31 de desembre, Cristina Pedroche a Atresmedia i Laura Escanes a TV3 han tornat a brillar amb propostes molt diferents però igualment memorables: mentre Pedroche va sorprendre amb un collage que resumeix dotze anys de campanades, Escanes va apostar per un vestit artesanal de gran elegància inspirat en el cinema clàssic.
Cristina Pedroche: dotze anys de moda en un collage
A la Puerta del Sol, quan el rellotge s’acosta a la mitjanit, Cristina Pedroche ja no només presenta les Campanades: les vesteix amb la sorpresa de cada any. En la seva dotzena Nit de Cap d’Any televisiva a Atresmedia, la presentadora va convertir el “què portarà?” en un exercici de memòria i costura. El resultat va ser un collage construït a partir de fragments de tots els seus looks anteriors: plomes, strass, tul, flors, aplicacions de cristall i fins i tot una mascareta convertida en tiara.
La idea, dissenyada per Josie, era deliberadament antològica: reunir en una sola peça “elements que formen part de la memòria col·lectiva de milions d’espectadors” per “celebrar 12 anys d’estilismes” associats a la marca cultural de les “Pedroche Campanades”. La confecció va ser una lliçó d’enginyeria artesanal, amb capes de teixits i aplicacions de cristall extretes de vestits anteriors i treballades amb tallers especialitzats i artesans del Made in Spain.
L’asimetria de les mànigues, les cadenes de strass recuperades i la cascada de tul van convertir el patchwork en un disseny elegant, mentre que la tiara de mascareta amb plomes feia un guiño directe a la iconografia recent, transformant el quotidià en emblema ceremonial. Pedroche també va aprofitar el moment per transmetre un missatge social, en col·laboració amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer, centrant-se en l’acompanyament, el suport i la necessitat de promoure la recerca.
Aquest “vestit collage” de dotze anys no és només moda, sinó un exercici simbòlic d’‘upcycling’: reconstruir-se i reinventar-se, peça a peça.
Laura Escanes: elegància clàssica i vermell icònic a TV3
Per tercer any consecutiu, Laura Escanes ha tornat a brillar a les Campanades de TV3, acompanyada del cantant Miki Núñez. Aquesta és la seva quarta experiència al programa, ja que va debutar el 2022 amb Mariona Escoda. Si en la seva primera Nit de Cap d’Any a la televisió autonòmica va confiar en un estilisme ‘art nouveau’ de Ze García, aquest 2025 ha tornat a apostar per Yolancris, el reconegut duo barceloní de les germanes Yolanda i Cristina Pérez. La firma ha vestit divas com Rosalía, Lady Gaga, Shakira, les Kardashian i Beyoncé.
Escanes va lluir un vestit corsé de color vermell intens, amb inspiració clàssica, complementat amb un abrigo de tafetà. El vestit està confeccionat artesanalment amb encatge de cotó francès, tul de seda i flors de tafetà elaborades pétal a pétal. L’abric, amb volum escènic, envolta la silueta i aporta moviment elegant en càmera. Les joies de Rabat van completar l’outfit.
El disseny va néixer d’una conversa íntima entre Laura i Yolanda, amb el vermell com a punt de partida. El resultat combina la força emocional del color, la tècnica del corsé clàssic i l’artesania del taller de Barcelona. L’any passat, Escanes havia optat pel blanc, amb un intricant patchwork sobre tul bordat de cristalls, evocant un panal de abelles, amb detalls daurats i formes orgàniques inspirades en la natura.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia