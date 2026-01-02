Per Any Nou
Troben morta en un hotel de San Francisco la filla de l’actor Tommy Lee Jones
Victoria va fer algunes aparicions al cinema i a la televisió a principis de la dècada dels 2000
Laura Estirado
Victoria Jones, filla de l’actor nord-americà Tommy Lee Jones, va ser trobada morta la matinada del dia d’Any Nou en un hotel de San Francisco. Tenia 34 anys. Segons TMZ, el portal nord-americà que primer ha informat de la notícia, les autoritats investiguen les circumstàncies de la mort, la causa de la qual encara no ha sigut determinada, tot i que de moment no se sospita que es tracti d’un fet criminal.
Segons van informar fonts policials i dels serveis d’emergència, els equips del Departament de Bombers de San Francisco van acudir a l’hotel Fairmont a les 2.52 hores de la matinada després de rebre un avís per una emergència mèdica. A l’arribar els paramèdics van avaluar la víctima i la van declarar morta al lloc. Posteriorment, l’escena va ser posada a disposició del Departament de Policia i de l’Oficina del Metge Forense.
La policia va confirmar que els agents es van personar a l’hotel poc després de les tres de la matinada, on es van trobar amb els serveis sanitaris i van certificar la mort d’una dona adulta. El metge forense va iniciar llavors la investigació corresponent. Fins ara, no s’han facilitat més detalls oficials.
Aparicions a la pantalla
Victoria Jones era filla de Tommy Lee Jones, de 79 anys, i de la seva primera dona, Kimberlea Cloughley. Tot i que mantenia un perfil públic discret, va fer algunes incursions en el món de la interpretació durant la seva infància i adolescència. Va debutar al cine a ‘Men in black 2’ (2002) i va participar posteriorment en la sèrie ‘One tree hill’ (2003) i ‘Los tres entierros de Melquiades Estrada’ (2005), pel·lícula dirigida pel seu pare.
Tommy Lee Jones és un dels actors més reconeguts del cinema nord-americà i va guanyar l’Oscar al millor actor de repartiment per ‘El fugitiu’ (1993). Al llarg de la seva carrera ha participat en títols com ‘JFK’, la saga ‘Men in black’, ‘No es país para viejos’ i ‘Lincoln’.
