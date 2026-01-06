Sara Carbonero, ingressada d'urgència a Lanzarote durant les seves vacances
La periodista, que havia rebut el 2026 a La Graciosa, va haver de ser hospitalitzada després de sofrir molèsties, un nou episodi que preocupa pels seus antecedents mèdics
La revista Semana ha revelat que Sara Carbonero va haver de ser ingressada d’urgència a Lanzarote mentre gaudia d’uns dies de descans a les Canàries, fet que ha tornat a encendre les alarmes sobre el seu estat de salut. La periodista, que havia donat la benvinguda al 2026 a La Graciosa envoltada d’amics íntims com Isabel Jiménez i compartint imatges de mar, calma i “companyia de luxe”, ha vist com les seves vacances es truncaven a causa d’unes molèsties que la van portar directament a urgències.
Segons la informació publicada per la revista, la Sara, de 41 anys, va començar a trobar-se malament i va decidir acudir a l’hospital, on va ser atesa de seguida i es va decidir el seu ingrés per mantenir-la en observació i fer-li diverses proves.
Aquest nou ensurt arriba després de diversos antecedents mèdics que han marcat la seva vida en els darrers anys, com el càncer d’ovari que li van detectar el 2019 i les posteriors intervencions d’urgència que ja van obligar que fos hospitalitzada a la Clínica Universitat de Navarra el 2021 i el 2022.
“El pitjor any de la seva vida”
La periodista havia explicat recentment que un dels anys passats va ser “el pitjor de la seva vida” i que el 2025 havia suposat per a ella una etapa de reconnexió, reflexió i recerca de calma, cosa que explicava el simbolisme de començar el 2026 en un entorn tan serè com La Graciosa. En el seu últim missatge públic de Cap d’Any demanava “salut i amor” i un any “ple de pau i tranquil·litat, de moments que comptin i de persones que sumin”, unes paraules que avui prenen un significat especial després de conèixer-se aquest ingrés inesperat a Lanzarote.
Per ara, es desconeix el part mèdic exacte ni l’abast del problema que ha portat la Sara a l’hospital, i el seu entorn manté la màxima discreció a l’espera que la mateixa periodista o els seus familiars decideixin informar amb més detall.
