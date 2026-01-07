Rosalía, de la mà de la model Loli Bahia pels carrers de Brasil
La cantant de Sant Esteve Sesrovires va celebrar Cap d'Any a Río de Janeiro
Regió7
L'arrencada del nou any va enxampar Rosalía a Río de Janeiro. La cantant de Sant Esteve Sesrovires va decidir celebrar l'entrada del 2026 a la ciutat on setmanes enrere havia presentat el seu darrer treball d'estudi, Lux. No ho va fer sola. Entre el seu cercle més proper, hi havia la model francesa Loli Bahia.
Diverses publicacions a les xarxes socials mostren la cantant i la model celebrant la nit de Cap d'Any a la platja d'Ipanema. En les imatges se les veu corrent, agafades de la mà, per banyar-se al mar de nit.
En la mateixa actitud les van captar altres càmeres, a la llum del dia, pels carrers de la capital del Brasil. Les fotos han despertat rumors de possible relació. L'última parella de l'artista catalana va ser l'actor i cantant Emilio Sakraya, amb qui se l'havia vist en múltiples fotografies per Barcelona o Múnic.
Tanmateix, durant la promoció dee Lux, Rosalía va assegurar que estava passant per una fase de celíbat voluntari, incentivada per la càrrega de treball.
