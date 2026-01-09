Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
L'intèrpret gallec també era conegut en el món de la música amb el nom de Gold Sirope
Regió7 / EFE
L’actor i músic Siro Ouro, conegut artísticament com a Gold Sirope, va morir l'1 de gener passat als 24 anys, segons ha informat la seva agència de representació, que l’ha definit com un “artista sensible, inquiet i profundament compromès amb la creació”.
Nascut a Ferrol, Ouro va formar part de la companyia La Tristura, amb la qual va treballar en produccions com Materia prima i Future lovers, a més d’intervenir en la pel·lícula Somos Reyes o en la sèrie La Mesías, de Los Javis, entre altres actuacions.
Al mateix temps, va desplegar el seu paper com a músic sota la denominació Gold Sirope, un projecte sobre el qual la seva agència ha indicat que la seva última cançó, publicada en les últimes setmanes, serà un “testimoni artístic i emocional de gran valor”.
Amb el seu adeu es posa punt final a “una trajectòria marcada per la recerca, l’honestedat i una vocació artística que abastava el teatre, el cinema i la música, fins i tot durant la malaltia que estava travessant”.
