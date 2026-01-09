Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'

L'intèrpret gallec també era conegut en el món de la música amb el nom de Gold Sirope

Siro Ouro, actor i músic concegut com a Gold Sirope

Siro Ouro, actor i músic concegut com a Gold Sirope / Instagram

Regió7 / EFE

Manresa

L’actor i músic Siro Ouro, conegut artísticament com a Gold Sirope, va morir l'1 de gener passat als 24 anys, segons ha informat la seva agència de representació, que l’ha definit com un “artista sensible, inquiet i profundament compromès amb la creació”.

Nascut a Ferrol, Ouro va formar part de la companyia La Tristura, amb la qual va treballar en produccions com Materia prima i Future lovers, a més d’intervenir en la pel·lícula Somos Reyes o en la sèrie La Mesías, de Los Javis, entre altres actuacions.

Al mateix temps, va desplegar el seu paper com a músic sota la denominació Gold Sirope, un projecte sobre el qual la seva agència ha indicat que la seva última cançó, publicada en les últimes setmanes, serà un “testimoni artístic i emocional de gran valor”.

Amb el seu adeu es posa punt final a “una trajectòria marcada per la recerca, l’honestedat i una vocació artística que abastava el teatre, el cinema i la música, fins i tot durant la malaltia que estava travessant”.

