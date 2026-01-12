La Marrash confessa en què gastarà el premi de La casa de los Gemelos 2: "Estaré en un quiròfan de dilluns a divendres"
La creadora manresana afirma que vol invertir els 100.000 euros que va guanyar al popular reality en canviar el seu aspecte físic
La manresana Triana Marrash (La Marrash) vol començar aquest 2026 projectant al món una imatge completament renovada. La guanyadora de la segona edició de La casa de los gemelos ha confessat, durant la catifa vermella dels Army Awards, els premis del polèmic creador Ceciarmy, que té intenció de sotmetre’s a diversos retocs estètics per canviar el seu aspecte físic.
Amb la injecció econòmica que li ha suposat el premi de 100.000 euros, la creadora de contingut vinculada a Manresa té clar que vol fer-se diverses intervencions que li permetin canviar “el cos i el rostre”. “Penso començar aquesta setmana; de dilluns a divendres ja estaré al quiròfan”, assegura la polèmica bagenca.
Una llarga llista d'intervencions
La Marrash ha explicat que primer se sotmetrà a una liposucció i que després preveu fer-se retocs estètics tant a la cara com als ossos. “Els ossos es poden operar?”, li pregunta el reporter, sorprès. “Clar, es poden llimar”, li respon la bagenca. La Marrash fa referència a les osteotomies, intervencions quirúrgiques en què es talla, es redueix o es remodela un os per canviar-ne la forma, la mida o la posició. Rinoplàsties, mentoplàsties o reduccions de pòmuls són algunes de les operacions més populars en aquest àmbit, utilitzat sobretot per modificar trets facials.
Un any de canvis per a la manresana, que obre la porta a participar en nous projectes com La casa de los gemelos 2, on s’ha convertit en una estrella a les xarxes socials pel seu fort caràcter. “Em veureu amb un nou rostre, un nou cos i ves a saber on. Teniu Marrash per a estona”, conclou.
