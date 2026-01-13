El 2021
Dues extreballadores de les mansions de Julio Iglesias l'acusen d'agressió sexual, segons una investigació periodística
Les denunciants relaten un ambient de control, assetjament i abús de poder durant la seva etapa laboral a les residències de la República Dominicana i les Bahames, quan el cantant tenia 77 anys
Regió7
Dues extraballadores de les mansions del Carib de Julio Iglesias acusen el cantant d’haver-les agredit sexualment, segons una investigació publicada aquest dimarts per eldiario.es en col·laboració amb Univision Noticias. Les exempleades asseguren haver patit agressions sexuals, assetjament i abús de poder mentre exercien la seva feina en règim intern a les residències del cantant a la República Dominicana i les Bahames, l’any 2021. La més jove tenia aleshores 22 anys. L’artista, per la seva banda, en tenia 77.
Els testimonis corresponen a una treballadora del servei domèstic i a una fisioterapeuta personal del cantant. Ambdues descriuen un entorn laboral marcat pel control estricte, l’aïllament i les humiliacions constants, així com comportaments que qualifiquen d’agressions sexuals, tocaments no consentits i intimidació continuada. Els fets han estat documentats després d’una investigació de tres anys, que inclou entrevistes reiterades amb les denunciants, testimonis d’altres extraballadors i material documental.
Penetracions i bufetades
Una de les dones, identificada amb el nom fictici de Rebeca per preservar la seva identitat, afirma que era cridada de manera recurrent a l’habitació del cantant després d’acabar la seva jornada laboral [va ser contractada per netejar la vila i cuinar]. Segons el seu relat, va ser pressionada per mantenir trobades sexuals que incloïen penetracions no consentides, bufetades i insults. «Em sentia com un objecte», declara en el reportatge. Aquests episodis es produïen, segons la seva versió, gairebé sempre amb la presència i participació d’una altra empleada amb un càrrec jeràrquic superior.
«Rebeca va calcular que les trobades sexuals arribaven a una mitjana de cinc vegades per setmana, gairebé sempre amb la participació de la mànager responsable de la contractació de personal. Només tenia un respir quan l’esposa del cantant era de visita. Durant els dies que Rijnsburger passava a la vila, Iglesias ni tan sols la mirava», s’explica en el reportatge.
Humiliacions
La segona denunciant, que treballava com a fisioterapeuta personal, assegura haver patit petons forçats i tocaments al pit sense el seu consentiment, tant en espais privats com en zones comunes de la vila, com la platja o la piscina. També denuncia humiliacions públiques, comentaris despectius i un tracte intimidatori durant la seva jornada laboral.
En l’extens reportatge es descriu un altre capítol d’abusos. Es recorda que «l’any 1963, Julio Iglesias va patir un accident de cotxe i, durant l’hospitalització, li van detectar un tumor. Als seus 82 anys, i com a conseqüència de l’operació, arrossega dolències d’esquena que ha intentat tractar amb exercici i fisioteràpia».
A la investigació s’explica que «una nit que es queixava dels dolors, Iglesias va cridar Rebeca al seu dormitori a la vila de Punta Cana perquè l’ajudés a calmar-los, segons va explicar. En arribar a l’alcova del cantant, ell li va donar les instruccions del que havia de fer. És vergonyós per a mi el que diré, però quan jo hi vaig, ell em fa xuclar-li el penis per no sentir dolor i llepar-li l’anus. I així vaig passar tota la nit», descriu l’exempleada de la llar.
Clima de por
Ambdues dones coincideixen a descriure un clima de por constant, amb normes estrictes, vigilància permanent i amenaces d’acomiadament. La investigació assenyala, a més, que les treballadores vivien en condicions d’aïllament, amb sortides restringides i jornades que podien allargar-se fins a 16 hores. Segons diversos testimonis, no sempre existia un contracte escrit i els dies lliures s’endarrerien durant mesos. Algunes exempleades relaten que Julio Iglesias imposava normes sobre l’alimentació, l’ús del telèfon mòbil o les relacions personals.
Durant la investigació, els periodistes van contactar amb almenys 15 extraballadors que havien prestat servei a les cases de l’artista entre finals dels anys noranta i el 2023. Molts d’ells descriuen una estructura jeràrquica rígida, un ambient laboral tens i un caràcter irascible per part del cantant. Les dues dones que denuncien agressions sexuals van ser entrevistades en múltiples ocasions durant més d’un any, mantenint versions estables i coherents dels fets.
«Mentides»
eldiario.es i Univision Noticias van intentar contactar repetidament amb Julio Iglesias i amb el seu advocat per recollir la seva versió, sense obtenir resposta. També es van enviar preguntes als responsables de la gestió de la llar i de la contractació del personal. Una de les empleades assenyalades per les denunciants va qualificar les acusacions de «mentides» i va expressar la seva admiració per l’artista; d’altres no van respondre.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna