El pare Guilherme, el sacerdot DJ viral, torna a Espanya per presentar el seu nou disc, 'We Want an Unarmed and Disarming Peace'
La música electrònica travessa fronteres
EFE
El pare Guilherme Peixoto, el sacerdot catòlic portuguès que s'ha fet famós a tot el món per les seves actuacions i discos gravats com a discjòquei, actuarà a Sevilla el pròxim 31 de gener, com a part de la gira promocional del seu últim disc, 'We Want an Unarmed and Disarming Peace'.
En un comunicat, la Sala Pandora de Sevilla, que acollirà la seva actuació, ha subratllat que el sacerdot s'ha convertit en tot un referent en la música electrònica, "demostrant que la música i la fe poden anar plegats". Amb més de 25 anys de vocació sacerdotal i exmilitar, el pare Guilherme concep el seu disc com "un himne a favor de la pau", i aquesta serà la segona visita a Sevilla, després d'actuar a la mateixa sala el 15 de febrer passat.
'We Want an Unarmed and Disarming Peace' està pensat com a “una peça tant inesperada com necessària”, i va ser publicada el passat 1 de gener, coincidint amb el Dia Mundial de la Pau, i editada per Lux Aeterna Records. El disc converteix el Melodic Techno "en un autèntic manifest sonor a favor d'un món més just i pacífic", i és un nou pas en la cursa d'un capellà que va començar punxant música en un karaoke solidari per recaptar fons per a la seva parròquia, i avui supera els tres milions de seguidors a Instagram i s'ha consolidat com una de les figures més comentades del panorama electrònic internacional.
El seu enlairament es va produir el 2023, quan la sessió durant la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa es va fer viral, amb milers de joves ballant els seus temes. Des de llavors, la seva carrera no ha deixat de créixer, ha actuat a clubs emblemàtics com 'Hï Ibiza' i ha compartit escenari amb alguns dels noms més importants de la música electrònica.
