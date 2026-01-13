Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sara Carbonero, els seus plans i el seu únic objectiu després de més de 10 dies a l’hospital

La periodista evoluciona favorablement i només pensa a retrobar-se amb els seus fills quan rebi l’alta

Sara Carbonero en una imatge d'arxiu

Sara Carbonero en una imatge d'arxiu / Gtres

Europa Press

Madrid

Hospitalitzada des del passat 2 de gener a causa d’un fort dolor abdominal, pel qual va ser intervinguda d’urgència poc després del seu ingrés a l’hospital José Molina Orosa de Lanzarote —on es trobava gaudint d’unes vacances nadalenques amb el seu xicot José Luis Cabrera i un grup d’amics íntims com la presentadora Isabel Jiménez—, Sara Carbonero continua evolucionant de manera lenta però positiva, i en els pròxims dies podria rebre l’alta.

Tot i que després d’abandonar l’UCI dijous passat per passar a planta diversos mitjans de comunicació van aventurar que seria aquest dilluns quan l’exdona d’Iker Casillas abandonaria l’hospital per viatjar a Madrid i continuar la seva recuperació a casa envoltada dels seus éssers estimats, els metges que l’estan tractant han preferit actuar amb prudència i cautela; i, tenint en compte com de dèbil es trobava quan va ingressar fa ja 11 dies, han optat per endarrerir la seva alta hospitalària per continuar controlant la seva evolució i estar convençuts que es troba al 100% abans de posar fi a la seva estada al centre mèdic.

Acompanyada en tot moment per la seva parella i alguna persona de la seva màxima confiança —la seva mare, Goyi Arévalo, va tornar a Madrid després de passar diversos dies amb ella per ajudar Casillas en la cura dels petits Martín i Lucas—, una bona prova que Sara es troba millor és que ja està utilitzant el seu telèfon i ha començat a interactuar a les xarxes socials, on ha donat “like” a la publicació d’Instagram amb què la cantant Sofía Ellar ha anunciat el seu casament.

Sense pressa per rebre l’alta, ja que confia plenament en el criteri dels metges, a El tiempo justo han revelat que l’única prioritat de la periodista un cop abandoni l’hospital i pugui tornar a casa és “veure i sobretot estar amb els seus fills”, tot i que no vol que el que ha passat ni el seu retorn alterin el dia a dia ni la rutina dels nens, que haurien estat informats en tot moment pel seu pare del sotrac de salut de la seva mare.

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”

