Sara Carbonero, els seus plans i el seu únic objectiu després de més de 10 dies a l’hospital
La periodista evoluciona favorablement i només pensa a retrobar-se amb els seus fills quan rebi l’alta
Europa Press
Hospitalitzada des del passat 2 de gener a causa d’un fort dolor abdominal, pel qual va ser intervinguda d’urgència poc després del seu ingrés a l’hospital José Molina Orosa de Lanzarote —on es trobava gaudint d’unes vacances nadalenques amb el seu xicot José Luis Cabrera i un grup d’amics íntims com la presentadora Isabel Jiménez—, Sara Carbonero continua evolucionant de manera lenta però positiva, i en els pròxims dies podria rebre l’alta.
Tot i que després d’abandonar l’UCI dijous passat per passar a planta diversos mitjans de comunicació van aventurar que seria aquest dilluns quan l’exdona d’Iker Casillas abandonaria l’hospital per viatjar a Madrid i continuar la seva recuperació a casa envoltada dels seus éssers estimats, els metges que l’estan tractant han preferit actuar amb prudència i cautela; i, tenint en compte com de dèbil es trobava quan va ingressar fa ja 11 dies, han optat per endarrerir la seva alta hospitalària per continuar controlant la seva evolució i estar convençuts que es troba al 100% abans de posar fi a la seva estada al centre mèdic.
Acompanyada en tot moment per la seva parella i alguna persona de la seva màxima confiança —la seva mare, Goyi Arévalo, va tornar a Madrid després de passar diversos dies amb ella per ajudar Casillas en la cura dels petits Martín i Lucas—, una bona prova que Sara es troba millor és que ja està utilitzant el seu telèfon i ha començat a interactuar a les xarxes socials, on ha donat “like” a la publicació d’Instagram amb què la cantant Sofía Ellar ha anunciat el seu casament.
Sense pressa per rebre l’alta, ja que confia plenament en el criteri dels metges, a El tiempo justo han revelat que l’única prioritat de la periodista un cop abandoni l’hospital i pugui tornar a casa és “veure i sobretot estar amb els seus fills”, tot i que no vol que el que ha passat ni el seu retorn alterin el dia a dia ni la rutina dels nens, que haurien estat informats en tot moment pel seu pare del sotrac de salut de la seva mare.
