Declaracions impactants

Primera reacció de Julio Iglesias a les acusacions d’abús sexual: «És una espècie de mort internacional»

El cantant s’ha pronunciat a través de la periodista Paloma García-Pelayo a Antena 3

Julio Iglesias en una imatge d'arxiu

Julio Iglesias en una imatge d'arxiu

Carlos Merenciano

Madrid

Les greus acusacions d’abús sexual que han esquitxat Julio Iglesias han provocat la seva primera reacció pública, tot i que no de manera directa. El cantant, que fins al moment no ha emès cap comunicat oficial, ha traslladat el seu estat d’ànim a través del seu entorn més pròxim, tal com s’ha revelat aquest dimarts a la televisió.

Ha sigut Paloma García-Pelayo qui ha posat veu a com es troba l’artista en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, que presenta Sonsoles Ónega a Antena 3. La periodista ha explicat que ha tingut coneixement «de manera bastant directa» de la reacció d’Iglesias després que s’hagin publicat els testimonis de dues antigues empleades de les seves residències.

Segons García-Pelayo, el cantant està profundament afectat per l’abast global de la informació. «El Julio està preocupat, sobretot per l’impacte internacional, perquè avui la seva imatge ha caigut absolutament i és com si l’haguessin matat, internacionalment parlant per la seva imatge. És una espècie de mort internacional», ha relatat en directe, remarcant l’enorme mal reputacional que, segons el seu entorn, ja s’ha produït.

La col·laboradora també ha assegurat que Julio Iglesias es troba plenament centrat en la seva defensa legal. «Té els seus advocats treballant i confia molt en ells», ha assenyalat, apuntant que l’artista diposita una especial confiança en un dels seus lletrats, tot i que no dona més detalls. En aquest sentit, ha volgut transmetre que, en el seu entorn, no es percep que «hagi passat res» que recolzi les acusacions conegudes.

Finalment, Paloma García-Pelayo ha destacat que aquesta situació ha generat en el cantant una inquietud poc habitual. «Crec que per primera vegada està molt preocupat», ha afirmat, i ha descrit un moment especialment delicat per a una de les figures més internacionals de la música espanyola, la imatge pública del qual s’enfronta ara a una de les crisis més grans de tota la seva carrera.

