Qui és Loli Bahia, la model que es passeja agafada de la mà de Rosalía per París?

Des de novembre, la cantant i la ‘top’ internacional han estat fotografiades juntes pels carrers de Rio de Janeiro i la capital francesa

Fotomuntatge de Loli Bahia i Rosalía

Fotomuntatge de Loli Bahia i Rosalía / EPC

Laura Estirado

Barcelona

Està Rosalía de nou enamorada? Des de fa unes setmanes, els fans de la cantant de Sant Esteve Sesrovires es fan aquesta pregunta en veure a les xarxes fotos de la cantant de Lux al costat de la model Loli Bahia, una amiga amb la qual sembla tenir una relació molt especial. De passeig, fent-se riure, compartint un taxi o fins i tot banyant-se juntes en una platja de nit… De moment, cap de les dues ha confirmat ni desmentit res.

Encara que Rosalía (33) comparteix molts detalls de la seva vida i de les seves cançons a Instagram, on supera els 28 milions de seguidors (Loli no arriba al mig milió), no ha pujat cap contingut de la seva nova acompanyant, amb qui s’ha vist amb força freqüència els últims mesos.

Trobades a Madrid, París i Rio

Asseguren que la model francesa, una de les ‘tops’ més cotitzades del moment, i 10 anys més jove que la cantant catalana, va viatjar a Madrid per veure’s amb la seva amiga i celebrar el llançament de Lux. Van tornar a coincidir després a París, on van assistir al concert de Lady Gaga i a l’espectacle de la banda mexicana Latin Mafia.

A principis de desembre, Rosalía va gaudir de l’estiu a l’hemisferi sud, concretament a Brasil, a Rio de Janeiro, com ella mateixa va mostrar pujant a Instagram diverses fotos des del balcó de l’habitació d’un hotel amb vistes a la platja d’Ipanema. Encara que Rosalía no ho va compartir a les seves xarxes, va viatjar amb la model. Ho va publicar la premsa local i diversos comptes de seguidors. Un d’ells és un vídeo on Rosalía i Loli es fan un bany nocturn a la platja d’Ipanema per rebre l’any nou.

Des del passat cap de setmana, les dues amigues han tornat a París. S’han publicat noves imatges sortint juntes d’un taxi, o aquest mateix dimarts, passejant relaxades i de compres pels carrers de la capital del Sena.

Qui és Loli Bahia?

Amb només 23 anys i els seus 1,79 m, és una de les models internacionals més cotitzades actualment (només l’any passat, va desfilar per Chanel, Celine i Saint Laurent). Va néixer a Lyon, França, de pare espanyol i mare d’ascendència algeriana. El seu nom complet és Dolores Bahia [el seu segon nom en àrab significa “bonica”, “radiant”, “brillant” o “encantadora”] Roubille.

Com Rosalía, és apassionada de la música. Loli Bahia va estudiar al Conservatori de Lyon. Li encanta el jazz i toca el trombó i la bateria. Abans de dedicar-se al modelatge, el 2020, va ser professional de voleibol. Després de guanyar el concurs de moda Egeri Tours, l’agència Women la va fitxar, i el seu primer desfilada va ser per Louis Vuitton, on Nicolas Ghesquière va presentar la seva col·lecció tardor-hivern 2020-2021.

